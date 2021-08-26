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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Шэмрок Роверс - Флора
Шэмрок Роверс - Флора: обзор матча 26 августа 2021
Шэмрок Роверс
26.08.2021, четверг, 21:45
Лига конференций, 4 раунд
0 : 1
Первый матч – 2 : 4
Завершен
Флора
57'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шэмрок Роверс - Флора
87'
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Р. Саппинен
82'
Замена
М. Лукка
️️️️
К. Калласте
77'
Желтая карточка
М. Соометс
77'
Желтая карточка
М. Игонен
74'
Замена
Р. Аллику
️️️️
Х. Оямаа
Замена
Р. Гаффни
️️️️
Д. Уоттс
62'
Замена
Р. Тауэлл
️️️️
Д. Мандрою
59'
57'
ГОЛ! 0:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
К. Васильев
52'
Желтая карточка
Х. Оямаа
Желтая карточка
С. Гэннон
51'
Замена
С. Гэннон
️️️️
Ш. Хор
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
28
Joey O'Brien
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
10
Грэм Берк
ЦФ
5
Лайам Скейлз
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
7
Дилан Уоттс
ЦФ
8
Ронан Финн
ЦФ
4
Роберту Лопеш
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
14
Константин Васильев
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
43
Марккус Сеппик
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Шэмрок Роверс
26
Крис Маккэн
ЦП
2
Син Гэннон
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
20
Рори Гаффни
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Флора
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
4
Марко Лукка
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
1-5
2
Хор
7
Уоттс
1
Маннус
4
Лопеш
8
Финн
14
Мандрою
3-4-3
38
Игонен
25
Калласте
2
Кууск
2
Лиландер
8
Соометс
10
Миллер
15
Саппинен
14
Васильев
8
Оямаа
20
Зенев
43
Сеппик
2
Хор
2
Гэннон
2
Гэннон
2
Хор
7
Уоттс
20
Гаффни
20
Гаффни
7
Уоттс
14
Мандрою
17
Тауэлл
17
Тауэлл
14
Мандрою
25
Калласте
4
Лукка
4
Лукка
25
Калласте
15
Саппинен
11
Рейнкорт
11
Рейнкорт
15
Саппинен
8
Оямаа
9
Аллику
9
Аллику
8
Оямаа
Остались в запасе
Шэмрок Роверс
Флора
26
Крис Маккэн
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
26
Крис Маккэн
ЦП
11
Dylan Duffy
ЦП
24
Max Murphy
ЦФ
88
Леон Полс
ЦФ
Остались в запасе
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Шэмрок Роверс - Флора
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
Таллагт Стэдиум
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