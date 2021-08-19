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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Шэмрок Роверс
Флора - Шэмрок Роверс: обзор матча 19 августа 2021
Флора
19.08.2021, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
4 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Шэмрок Роверс
13'
С. Зенев
27'
М. Миллер
76'
Р. Саппинен
87'
М. Миллер
44'
Г. Берк
86'
Л. Скейлз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флора - Шэмрок Роверс
Замена
Э. Тугьяс
️️️️
Х. Пюрг
90'
+3
ГОЛ! 4:2!
М. Миллер
Пас отдал
Р. Саппинен
87'
86'
ГОЛ! 3:2!
Л. Скейлз
Пас отдал
Г. Берк
ГОЛ! 3:1!
Р. Саппинен
Пас отдал
С. Зенев
76'
68'
Замена
Д. Мандрою
️️️️
Р. Тауэлл
Желтая карточка
Х. Оямаа
66'
54'
Замена
А. Грин
️️️️
Р. Гаффни
44'
ГОЛ! 2:1!
Г. Берк
37'
Желтая карточка
J. O'Brien
ГОЛ! 2:0!
М. Миллер
Пас отдал
Р. Саппинен
27'
ГОЛ! 1:0!
С. Зенев
Пас отдал
К. Васильев
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
43
Марккус Сеппик
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Шэмрок Роверс
2
Шон Хор
ЦЗ
10
Грэм Берк
ЦФ
20
Рори Гаффни
ЦФ
1
Алан Маннус
ЦФ
5
Лайам Скейлз
ЦФ
16
Гэри О'Нил
ЦФ
17
Ричард Тауэлл
ЦФ
7
Дилан Уоттс
ЦФ
8
Ронан Финн
ЦФ
4
Роберту Лопеш
ЦФ
28
Joey O'Brien
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Флора
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Шэмрок Роверс
2
Син Гэннон
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
14
Даниэль Мандрою
ЦФ
9
Арон Грин
ЦФ
3-4-3
38
Игонен
2
Лиландер
24
Пюрг
25
Калласте
8
Соометс
10
Миллер
15
Саппинен
14
Васильев
8
Оямаа
20
Зенев
43
Сеппик
1-5
2
Хор
17
Тауэлл
28
4
Лопеш
8
Финн
7
Уоттс
24
Пюрг
16
Тугьяс
16
Тугьяс
24
Пюрг
17
Тауэлл
14
Мандрою
14
Мандрою
17
Тауэлл
20
Гаффни
9
Грин
9
Грин
20
Гаффни
Остались в запасе
Флора
Шэмрок Роверс
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
2
Син Гэннон
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
Главный тренер
Стивен Брэдли
Остались в запасе
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
23
Хенри Валья
ЦФ
9
Рауно Аллику
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
33
Evert Grünvald
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
Остались в запасе
2
Син Гэннон
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
88
Леон Полс
ЦФ
11
Син Кавана
ЦФ
24
Max Murphy
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Главный тренер
Стивен Брэдли
Статистика матча Флора - Шэмрок Роверс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Дандолк
3 : 1
30.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Шэмрок Роверс
4 : 0
23.10.2026
Слайго Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Голуэй Юнайтед
2 : 0
16.10.2026
Шэмрок Роверс
Ирландия. Премьер Дивизион, 30 тур
Шэмрок Роверс
2 : 1
12.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Шэмрок Роверс
3 : 1
08.10.2026
Дроэда Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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