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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Флора - Партизан
Флора - Партизан: обзор матча 25 ноября 2021
Флора
25.11.2021, четверг, 18:30
Лига конференций, группа B, 5 тур
1 : 0
Завершен
Партизан
44'
М. Миллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флора - Партизан
Замена
К. Калласте
️️️️
М. Лукка
79'
74'
Замена
М. Милованович
️️️️
Рикарду
Замена
К. Васильев
️️️️
М. Миллер
72'
Желтая карточка
Р. Саппинен
69'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
Р. Аллику
58'
57'
Замена
А. Лутовац
️️️️
Н. Йович
57'
Замена
М. Йойич
️️️️
А. Шчекич
57'
Замена
Л. Маркович
️️️️
К. Мениг
57'
Замена
Л. Павлович
️️️️
Д. Пантич
51'
Желтая карточка
Н. Йович
ГОЛ! 1:0!
М. Миллер
Пас отдал
М. Поом
44'
Желтая карточка
С. Зенев
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
4
Марко Лукка
ЛЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
2
Михаэль Лиландер
ПЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
9
Рауно Аллику
ЦФ
7
Данил Кураксин
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Партизан
1
Александар Попович
ВР
28
Слободан Урошевич
ЛЗ
73
Неманья Милетич
ЦЗ
6
Синиша Саничанин
ЦЗ
2
Александар Милькович
ПЗ
80
Неманья Йович
ЛВ
14
Саша Зделар
ОП
5
Данило Пантич
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
11
Квинси Мениг
ПВ
10
Рикарду
ЦФ
Главный тренер
Александр Станоевич
Флора
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
25
Кен Калласте
ЦЗ
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
23
Хенри Валья
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Партизан
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
18
Милош Йойич
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
8
Лазар Павлович
АП
15
Александар Лутовац
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
29
Марко Милованович
ЦФ
4-3-3
38
Игонен
4
Лукка
24
Пюрг
2
Кууск
2
Лиландер
10
Миллер
8
Соометс
20
Поом
20
Зенев
7
Кураксин
9
Аллику
4-1-2-2-1
1
Попович
2
Милькович
73
Милетич
6
Саничанин
28
Урошевич
14
Зделар
5
Пантич
19
Шчекич
11
Мениг
80
Йович
10
Рикарду
4
Лукка
25
Калласте
25
Калласте
4
Лукка
10
Миллер
14
Васильев
14
Васильев
10
Миллер
9
Аллику
15
Саппинен
15
Саппинен
9
Аллику
19
Шчекич
18
Йойич
18
Йойич
19
Шчекич
5
Пантич
8
Павлович
8
Павлович
5
Пантич
80
Йович
15
Лутовац
15
Лутовац
80
Йович
11
Мениг
8
Маркович
8
Маркович
11
Мениг
10
Рикарду
29
Милованович
29
Милованович
10
Рикарду
Остались в запасе
Флора
Партизан
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
Главный тренер
Александр Станоевич
Остались в запасе
1
Ингмар Кристер Паплавскис
ВР
16
Эрко Тугьяс
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
23
Хенри Валья
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦФ
31
Карл-Ромет Номм
ЦФ
Остались в запасе
85
Неманья Стеванович
ВР
23
Боян Остойич
ЦЗ
17
Марко Живкович
ПЗ
99
Милан Смилянич
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Александр Станоевич
Статистика матча Флора - Партизан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
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Сербия. Суперлига, 17 тур
Партизан
- : -
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Партизан
1 : 2
08.11.2026
Мачва
Сербия. Суперлига, 14 тур
Партизан
3 : 0
01.11.2026
Земун
Сербия. Суперлига, 4 тур
Раднички
2 : 3
28.10.2026
Партизан
Сербия. Суперлига, 13 тур
Партизан
0 : 2
24.10.2026
Чукарички
Информация о матче
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