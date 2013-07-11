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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Кукеси - Флора
Кукеси - Флора: обзор матча 11 июля 2013
Кукеси
11.07.2013, четверг, 21:30
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Флора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Кукеси - Флора
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кукеси
Лига Европы, 2 раунд
Кукеси
0 : 4
17.09.2020
Вольфсбург
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
2 : 1
27.08.2020
Славия С
Лига Европы, 1 раунд
Кукеси
1 : 1
18.07.2019
Дебрецен
Лига Европы, 1 раунд
Дебрецен
3 : 0
11.07.2019
Кукеси
Лига Европы, 3 раунд
Кукеси
2 : 0
16.08.2018
Торпедо
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Информация о матче
Стадион:
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Флора
«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
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2017.07.04 20:48
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УЕФА 3 августа вынесет решение по матчу ЛЕ «Кукеси» – «Легия»
2015.07.31 17:43
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«Флора» – «Интер Эскальдес»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
Экс-глава департамента детского и юношеского футбола «Зенита» возглавил «Флору»
2017.01.03 08:54
Главным тренером сборной Эстонии назначен Мартин Рейм
2016.09.14 16:40
1
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