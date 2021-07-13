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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Хибернианс - Флора
Хибернианс - Флора: обзор матча 13 июля 2021
Хибернианс
13.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
0 : 3
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Флора
25'
С. Зенев
33'
Р. Саппинен
87'
С. Рейнкорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Хибернианс - Флора
87'
ГОЛ! 0:3!
С. Рейнкорт
Пас отдал
Х. Оямаа
76'
Желтая карточка
С. Рейнкорт
68'
Замена
С. Рейнкорт
️️️️
Р. Саппинен
Желтая карточка
T. Desira
66'
Желтая карточка
Д. Грек
64'
Замена
A. Attard
️️️️
Тейлор
64'
Замена
T. Desira
️️️️
L. Almeida
53'
Желтая карточка
L. Almeida
47'
46'
Замена
М. Поом
️️️️
М. Миллер
Замена
М. Бирман
️️️️
З. Грек
46'
Желтая карточка
Ф. Апап
45'
Желтая карточка
Б. Кристенсен
35'
33'
ГОЛ! 0:2!
Р. Саппинен
25'
ГОЛ! 0:1!
С. Зенев
Пас отдал
Р. Саппинен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
11
Бьорн Кристенсен
ЦП
32
Nicholas Vella
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
77
Тейлор
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
10
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Хибернианс
3
Майлз Бирман
ЛЗ
0
E. Uzeh
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
Флора
31
Карл-Ромет Номм
ВР
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Хенри Валья
АП
33
Evert Grünvald
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
3-3-5
23
Апап
3
Агиус
13
Грек
8
Грек
12
Велла
11
Кристенсен
4
88
10
Дегабриэле
77
Тейлор
32
4-4-2
38
Игонен
2
Кууск
4
Лукка
24
Пюрг
2
Лиландер
8
Соометс
15
Саппинен
14
Васильев
10
Миллер
20
Зенев
8
Оямаа
4
0
0
4
13
Грек
3
Бирман
3
Бирман
13
Грек
77
Тейлор
20
20
77
Тейлор
15
Саппинен
11
Рейнкорт
11
Рейнкорт
15
Саппинен
10
Миллер
20
Поом
20
Поом
10
Миллер
Остались в запасе
Хибернианс
Флора
0
E. Uzeh
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
23
Хенри Валья
АП
31
Карл-Ромет Номм
ВР
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Остались в запасе
0
E. Uzeh
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
Остались в запасе
23
Хенри Валья
АП
31
Карл-Ромет Номм
ВР
33
Evert Grünvald
ЦФ
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Хибернианс - Флора
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
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