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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Флора - Хибернианс
Флора - Хибернианс: обзор матча 06 июля 2021
Флора
06.07.2021, вторник, 19:00
Лига чемпионов, 1 раунд
2 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Хибернианс
75'
Р. Саппинен
89'
Р. Саппинен
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Флора - Хибернианс
ГОЛ! 2:0!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Лукка
89'
89'
Замена
T. Desira
️️️️
Д. Грек
77'
Замена
W. Domoraud
️️️️
Тейлор
77'
Замена
E. Uzeh
️️️️
Ю. Дегабриэле
ГОЛ! 1:0!
Р. Саппинен
Пас отдал
М. Миллер
75'
74'
Вторая желтая
С. Рафаэль
68'
Желтая карточка
С. Рафаэль
66'
Желтая карточка
Ф. Апап
36'
Желтая карточка
А. Агиус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флора
38
Матвей Игонен
ВР
2
Михаэль Лиландер
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
24
Хенрик Пюрг
ЦЗ
8
Маркус Соометс
ЦП
10
Мартин Миллер
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
20
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенрик Оямаа
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Хибернианс
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
6
Серджио Рафаэль
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
8
Джейк Грек
ЦП
12
Данстен Велла
ЦП
77
Тейлор
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
32
Nicholas Vella
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
4
Leandro Almeida
ЦФ
Флора
31
Карл-Ромет Номм
ВР
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
7
Данил Кураксин
ЛВ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
23
Хенри Валья
АП
33
Evert Grünvald
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
Хибернианс
3
Майлз Бирман
ЛЗ
88
Wilfiried Domoraud
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
4-4-2
38
Игонен
2
Лиландер
4
Лукка
24
Пюрг
2
Кууск
8
Соометс
14
Васильев
15
Саппинен
10
Миллер
8
Оямаа
20
Зенев
4-2-5
13
Грек
6
Рафаэль
3
Агиус
23
Апап
8
Грек
12
Велла
77
Тейлор
4
20
32
10
Дегабриэле
77
Тейлор
88
88
77
Тейлор
10
Дегабриэле
0
0
10
Дегабриэле
8
Грек
0
0
8
Грек
Остались в запасе
Флора
Хибернианс
31
Карл-Ромет Номм
ВР
33
Evert Grünvald
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
23
Хенри Валья
АП
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
Главный тренер
Норберт Хюрт
3
Майлз Бирман
ЛЗ
23
Matthew Ellul
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
Остались в запасе
31
Карл-Ромет Номм
ВР
33
Evert Grünvald
ЦФ
11
Стен Рейнкорт
ЦФ
19
Рокко Роберт Шеин
ЦП
7
Данил Кураксин
ЛВ
23
Хенри Валья
АП
43
Марккус Сеппик
ЦЗ
25
Кен Калласте
ЦЗ
26
Кристо Хуссар
ПЗ
20
Маркус Поом
ЦП
Остались в запасе
3
Майлз Бирман
ЛЗ
23
Matthew Ellul
ЦФ
24
Jonathan Debono
ЦФ
14
Connor Zammit
ЦФ
16
Jeffries Rudy Cassar
ЦФ
19
Francis Sarfo Mensah
ЦФ
17
Erjon Beu
ЦФ
Главный тренер
Норберт Хюрт
Статистика матча Флора - Хибернианс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Флора
Эстония. Премиум Лига, 36 тур
Пайде
2 : 2
07.11.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 35 тур
Флора
2 : 0
01.11.2026
Нарва Транс
Эстония. Премиум Лига, 33 тур
Нымме Калью
2 : 1
25.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 34 тур
Харью
3 : 1
21.10.2026
Флора
Эстония. Премиум Лига, 32 тур
Флора
2 : 0
18.10.2026
Таммека
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
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