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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
ФК Харьков - Мариуполь
ФК Харьков - Мариуполь: обзор матча 15 мая 2009
ФК Харьков
15.05.2009, пятница, 17:00
Чемпионат Украины, 28 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
11'
И. Кривошеенко (П)
73'
Д. Воробей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФК Харьков - Мариуполь
Замена
️️️️
П. Ксенз
ГОЛ! 0:2!
Д. Воробей
Желтая карточка
А. Оберемко
Желтая карточка
П. Кирильчик
Желтая карточка
Е. Чеберячко
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
И. Кривошеенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
ФК Харьков
12
Дмитрий Стойко
ВР
6
Алексей Панковец
ЦЗ
50
Андрей Фатрушняк
ЦЗ
77
Виталий Комарницкий
ЦЗ
14
Евгений Чеберячко
ЦЗ
19
Павел Ксенз
ПЗ
12
Артем Касьянов
ЦП
14
Вадим Милько
ЦП
6
Александр Скляр
ЦП
24
Руслан Платон
ЦФ
Мариуполь
99
Игорь Шуховцев
ВР
2
Эрик Камдем
ЦЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
13
Игорь Коротецкий
ЦЗ
6
Николай Кашевский
ЦЗ
6
Павел Кирильчик
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
9
Андрей Оберемко
ЦП
58
Дмитрий Воробей
ЦП
0
Андрей Григорик
ЦП
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
Главный тренер
Александр Ищенко
3-2-3-1
12
Стойко
50
Фатрушняк
77
Комарницкий
14
Чеберячко
6
Панковец
19
Ксенз
12
Касьянов
14
Милько
6
Скляр
24
Платон
3-2-3-1
99
Шуховцев
6
Кашевский
6
Кирильчик
4
Мельник
24
Чучман
13
Коротецкий
9
Оберемко
58
Воробей
0
Григорик
11
Кривошеенко
Остались в запасе
ФК Харьков
Мариуполь
Главный тренер
Александр Ищенко
Главный тренер
Александр Ищенко
Статистика матча ФК Харьков - Мариуполь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
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2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
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2021.12.17 09:53
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2021.12.15 13:58
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