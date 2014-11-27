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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генгам - Фиорентина
Генгам - Фиорентина: обзор матча 27 ноября 2014
Генгам
27.11.2014, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
1 : 2
Завершен
Фиорентина
45'
К. Бове (П)
6'
М. Марин
13'
Х. Бабакар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генгам - Фиорентина
90'
Желтая карточка
Н. Томович
Замена
Т. Жиресс
️️️️
С. Марво
90'
Замена
Р. Шварц
️️️️
Ж. Пье
78'
70'
Замена
М. Алонсо
️️️️
М. Бадель
57'
Желтая карточка
Х. Бабакар
53'
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
А. Лаццари
52'
Замена
С. Савич
️️️️
М. Марин
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Бове
45'
44'
Красная карточка
Х. Мария Басанта
41'
Желтая карточка
А. Аквилани
13'
ГОЛ! 0:2!
Х. Бабакар
Пас отдал
Х. Варгас
6'
ГОЛ! 0:1!
М. Марин
Пас отдал
А. Аквилани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генгам
1
Йонас Лоссль
ВР
29
Кристоф Кербра
ЦЗ
5
Баиссама Санко
ЦЗ
15
Жереми Сорбон
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
2
Ларс Якобсен
ПЗ
5
Лионель Матис
ОП
5
Мустафа Диалло
ЦП
60
Самбу Ятабаре
ЦП
12
Сильвен Марво
АП
12
Клаудио Бове
ЦФ
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
4
Ненад Томович
ЦЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
47
Милан Бадель
ЦП
20
Альберто Аквилани
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Генгам
16
Уго Гишар
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
26
Тибо Жиресс
ЦП
29
Ронни Шварц
ЦФ
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
72
Йосип Иличич
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Лоссль
29
Кербра
5
Санко
15
Сорбон
26
Пье
5
Матис
2
Якобсен
5
Диалло
60
Ятабаре
12
Марво
12
Бове
3-5-1-1
16
Тэтэрушану
4
Ричардс
15
Басанта
4
Томович
47
Бадель
20
Аквилани
27
Куртич
10
Лаццари
11
Варгас
22
Марин
15
Бабакар
12
Марво
26
Жиресс
26
Жиресс
12
Марво
26
Пье
29
Шварц
29
Шварц
26
Пье
10
Лаццари
7
Куадрадо
7
Куадрадо
10
Лаццари
47
Бадель
3
Алонсо
3
Алонсо
47
Бадель
22
Марин
15
Савич
15
Савич
22
Марин
Остались в запасе
Генгам
Фиорентина
16
Уго Гишар
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
33
Нето
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Остались в запасе
16
Уго Гишар
ВР
5
Бенджамин Ангуа
ЦЗ
6
Максим Бака
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
12
Кристоф Манданн
ЦФ
Остались в запасе
33
Нето
ВР
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
6
Борха Валеро
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Статистика матча Генгам - Фиорентина
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Генгам
Франция. Лига 2, 13 тур
Генгам
- : -
20.11.2026
Родез
Франция. Лига 2, 12 тур
Дюнкерк
3 : 0
06.11.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Клермон
0 : 2
23.10.2026
Генгам
Франция. Лига 2, 9 тур
Генгам
1 : 2
16.10.2026
По
Франция. Лига 2, 8 тур
Нанси
1 : 0
09.10.2026
Генгам
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Стад дю Рудуру
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