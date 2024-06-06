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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Вьетнам - Филиппины
Вьетнам - Филиппины: обзор матча 06 июня 2024
Вьетнам
06.06.2024, четверг, 15:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 5 тур
3 : 2
Завершен
Филиппины
65'
Т. Линь Нгуйен
76'
Т. Линь Нгуйен
90+5'
Т. Хай Пхам
62'
P. Reichelt
89'
K. Ingreso
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вьетнам - Филиппины
Желтая карточка
Т. Хай Пхам
90'
+6
ГОЛ! 3:2!
Т. Хай Пхам
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
P. Bugas
89'
ГОЛ! 2:2!
K. Ingreso
Замена
Т. Ан Нгуйен
️️️️
Х. Дунг До
88'
Замена
Т. Бинь Нгуйен
️️️️
Т. Линь Нгуйен
88'
88'
Замена
M. Swainston
️️️️
D. Demuynck
79'
Замена
P. Bugas
️️️️
S. Rublico
ГОЛ! 2:1!
Т. Линь Нгуйен
76'
Замена
Т. Хай Пхам
️️️️
К. Хай Нгуйен
72'
70'
Замена
J. Gayoso
️️️️
P. Reichelt
70'
Замена
O. Porteria
️️️️
A. Monis
ГОЛ! 1:1!
Т. Линь Нгуйен
65'
62'
ГОЛ! 0:1!
P. Reichelt
Пас отдал
A. Monis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вьетнам
23
Ван Лам Данг
ВР
2
Дуй Ман До
ЦЗ
7
Хуань Ман Фам
ПЗ
11
Ван Ханг Хуат
ЛВ
15
Дук Чиен Нгуйен
ЦП
8
Хунг Дунг До
ЦП
14
Хоанг Дук Нгуйен
ЦП
19
Куанг Хай Нгуйен
АП
9
Ван Тоан Нгуйен
ПВ
22
Тиен Линь Нгуйен
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
17
Адриан Угельвик
ЦЗ
8
Майкл Бальдисимо
ОП
6
Kevin Ingreso
ЦП
21
Santi Rublico
ЦП
9
Dylan Demuynck
ЦП
18
Patrick Reichelt
ЦФ
20
Zico Bailey
ЦФ
13
Alex Monis
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Вьетнам
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
6
Тхань Бинь Нгуйен
ЦЗ
13
Тань Тай Хо
ПЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
11
Туань Ан Нгуйен
ЦП
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
10
Туань Хай Пхам
ЦФ
Филиппины
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
10
OJ Porteria
ЦФ
2-3-3-1
23
Данг
2
До
7
Фам
15
Нгуйен
8
До
14
Нгуйен
11
Хуат
19
Нгуйен
9
Нгуйен
22
Нгуйен
1-1-3-3
1
Этеридж
17
Угельвик
8
Бальдисимо
6
21
9
13
20
18
22
Нгуйен
6
Нгуйен
6
Нгуйен
22
Нгуйен
8
До
11
Нгуйен
11
Нгуйен
8
До
19
Нгуйен
10
Пхам
10
Пхам
19
Нгуйен
21
39
39
21
13
10
10
13
Остались в запасе
Вьетнам
Филиппины
13
Тань Тай Хо
ПЗ
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Главный тренер
Филипп Труссье
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Остались в запасе
13
Тань Тай Хо
ПЗ
21
Динь Триу Нгуйен
ВР
1
Филип Нгуйен
ВР
12
Туань Тай Пхань
ЛЗ
17
Ван Тхань Ву
ПЗ
26
Ван Труонг Нгуйен
ЦП
13
Ви Хао Буй
ЦФ
Остались в запасе
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
Главный тренер
Филипп Труссье
Главный тренер
Карлес Куадрат
Статистика матча Вьетнам - Филиппины
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Вьетнам
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Вьетнам
- : -
23.12.2027
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Киргизия
2 : 1
17.11.2026
Вьетнам
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 0
11.11.2026
Китайский Тайбэй
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
4 : 0
18.07.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Вьетнам
2 : 1
13.07.2026
Канвон
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Вьетнам
3 : 1
31.03.2026
Малайзия
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Информация о матче
Стадион:
My Dinh National Stadium, Hanoi
Посещаемость:
11568
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