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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Филиппины - Ирак
Филиппины - Ирак: обзор матча 26 марта 2024
Филиппины
26.03.2024, вторник, 14:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа F, 4 тур
0 : 5
Завершен
Ирак
14'
А. Хуссейн (П)
30'
А. Аль-Аммари
37'
А. Хуссейн
62'
З. Икбал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Филиппины - Ирак
71'
Замена
️️️️
А. Хуссейн
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
J. Baas
68'
Замена
P. Bugas
️️️️
J. Gayoso
68'
Замена
M. Swainston
️️️️
K. Ingreso
67'
65'
Замена
Ю. Амин
️️️️
А. Аль-Аммари
62'
ГОЛ! 0:4!
З. Икбал
Пас отдал
А. Аль-Аммари
Желтая карточка
J. Baas
52'
Замена
S. Lyngbo
️️️️
J. Tabinas
46'
37'
ГОЛ! 0:3!
А. Хуссейн
Пас отдал
Р. Сулака
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Аль-Аммари
14'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Хуссейн
Желтая карточка
J. Curran
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филиппины
1
Нил Этеридж
ВР
3
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
12
Amani Aguinaldo
ЦЗ
23
Christian Rontini
ЦЗ
4
Jefferson Tabinas
ЦЗ
21
Santi Rublico
ЦП
2
Jesse Curran
ЦП
19
Oskari Kekkonen
ЦП
6
Kevin Ingreso
ЦП
17
Justin Baas
ЦП
Главный тренер
Карлес Куадрат
Ирак
12
Джалаль Хассан
ВР
4
Саад Натик
ЦЗ
2
Ребин Сулака
ЦЗ
4
Заид Тахсин
ЦЗ
3
Хуссейн Али
ПЗ
8
Ибрагим Байеш
ЛВ
7
Сафа Хади
ОП
16
Амир Аль-Аммари
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
17
Али Джасим
ПВ
18
Аймен Хуссейн
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Филиппины
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
5
Simen Lyngbo
ЦЗ
39
Pocholo Bugas
ЦЗ
8
Майкл Бальдисимо
ОП
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
10
OJ Porteria
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Ирак
22
Ахмед Басиль
ВР
1
Mohammed Salih
ВР
15
Dhurgham Ismail
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
7
Юссеф Амин
ЛВ
20
Осама Рашид
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
4-5
1
Этеридж
3
23
4
12
2
19
6
17
21
4-1-2-2-1
12
Хассан
3
Али
2
Сулака
4
Тахсин
4
Натик
7
Хади
16
Аль-Аммари
14
Икбал
17
Джасим
8
Байеш
18
Хуссейн
4
5
5
4
39
39
17
8
Бальдисимо
8
Бальдисимо
17
16
Аль-Аммари
7
Амин
7
Амин
16
Аль-Аммари
Остались в запасе
Филиппины
Ирак
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
10
OJ Porteria
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
22
Ахмед Басиль
ВР
1
Mohammed Salih
ВР
15
Dhurgham Ismail
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Осама Рашид
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Главный тренер
Хесус Касас
Остались в запасе
15
Kevin Ray Mendoza
ВР
15
Patrick Deyto
ВР
22
Marco Casambre
ЦЗ
9
Sebastian Rasmussen
ЦФ
10
OJ Porteria
ЦФ
18
Patrick Reichelt
ЦФ
7
Kenshiro Daniels
ЦФ
Остались в запасе
22
Ахмед Басиль
ВР
1
Mohammed Salih
ВР
15
Dhurgham Ismail
ЦЗ
25
Мустафа Садун
ЦЗ
26
Франс Путрос
ЦЗ
20
Осама Рашид
ЦП
9
Ahmed Yasin
ЦФ
10
Моанад Али
ЦФ
11
Louaï Al-Ani
ЦФ
Главный тренер
Карлес Куадрат
Главный тренер
Хесус Касас
Статистика матча Филиппины - Ирак
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Филиппины
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
09.06.2026
Мьянма
Товарищеские матчи. Сборные
Филиппины
5 : 1
03.06.2026
Гуам
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Таджикистан
1 : 1
31.03.2026
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Мальдивы
0 : 2
18.11.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Ирак
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Ирак
- : -
23.12.2027
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 0
13.11.2026
Ливан
Чемпионат мира, 3 тур
Сенегал
5 : 0
26.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 2 тур
Франция
3 : 0
23.06.2026
Ирак
Чемпионат мира, 1 тур
Ирак
1 : 4
17.06.2026
Норвегия
Информация о матче
Главный судья:
Назми Насаруддин
(Пенанг)
Посещаемость:
10014
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