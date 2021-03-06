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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Венло
Фейеноорд - Венло: обзор матча 06 марта 2021
Фейеноорд
06.03.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
6 : 0
Завершен
Венло
14'
Й. Торнстра
19'
Л. Гертрейда
31'
Б. Линссен
62'
Й. Торнстра
73'
С. Бергейс
85'
Э. Боттегин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Венло
ГОЛ! 6:0!
Э. Боттегин
Пас отдал
С. Бергейс
85'
80'
Замена
A. Swinkels
️️️️
C. Donis
Замена
Ж. Карлос Тейшейра
️️️️
О. Кекчю
77'
Замена
Н. Йоргенсен
️️️️
Л. Синистерра
77'
ГОЛ! 5:0!
С. Бергейс
73'
73'
Замена
W. Essanoussi
️️️️
М. Шабани
Замена
М. Димерс
️️️️
Л. Фер
70'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
70'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Т. Маласья
70'
63'
Замена
S. Janssen
️️️️
D. Post
63'
Замена
C. Kum
️️️️
Т. Пахоник
63'
Замена
Я. Ремер
️️️️
T. Hunte
ГОЛ! 4:0!
Й. Торнстра
62'
ГОЛ! 3:0!
Б. Линссен
Пас отдал
О. Кекчю
31'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гертрейда
Пас отдал
С. Бергейс
19'
ГОЛ! 1:0!
Й. Торнстра
Пас отдал
Л. Синистерра
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
8
Лерой Фер
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
37
Меритан Шабани
АП
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
10
Марк Димерс
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
9
Роберт Боженик
ЦФ
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
4-2-2-2
22
Марсман
3
Маласья
31
Боттегин
5
Сенеси
2
Гертрейда
21
Торнстра
8
Фер
6
Кекчю
23
Бергейс
17
Синистерра
30
Линссен
3-2-1-4
1
5
5
Гелми
33
Пахоник
8
77
37
Шабани
27
5
25
0
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
6
Кекчю
10
Тейшейра
10
Тейшейра
6
Кекчю
3
Маласья
5
Хапс
5
Хапс
3
Маласья
8
Фер
10
Димерс
10
Димерс
8
Фер
17
Синистерра
14
Йоргенсен
14
Йоргенсен
17
Синистерра
8
15
15
8
37
Шабани
24
24
37
Шабани
27
38
Ремер
38
Ремер
27
33
Пахоник
14
14
33
Пахоник
77
5
5
77
Остались в запасе
Фейеноорд
Венло
1
Тейн Трост
ВР
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
12
Lucas Pratto
ЦФ
8
Achraf El Bouchataoui
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
25
Урош Спайич
ЦЗ
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Фейеноорд - Венло
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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