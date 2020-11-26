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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ЦСКА - Фейеноорд
ЦСКА - Фейеноорд: обзор матча 26 ноября 2020
ЦСКА
26.11.2020, четверг, 20:55
Лига Европы, группа K, 4 тур
0 : 0
Завершен
Фейеноорд
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Фейеноорд
90'
Желтая карточка
Б. Ньивкоп
82'
Замена
Э. Боттегин
️️️️
С. Бергейс
Замена
Н. Тикнизян
️️️️
Ч. Эджуке
80'
Замена
А. Гайч
️️️️
Ф. Чалов
80'
Желтая карточка
И. Ахметов
71'
Замена
К. Бистрович
️️️️
И. Обляков
71'
71'
Замена
Й. Верманн
️️️️
Й. Торнстра
66'
Желтая карточка
М. Сенеси
Замена
И. Ахметов
️️️️
Г. Щенников
63'
Замена
И. Шкурин
️️️️
А. Сигурдссон
63'
48'
Вторая желтая
Н. Йоргенсен
43'
Желтая карточка
Н. Йоргенсен
Желтая карточка
И. Обляков
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
22
Константин Марадишвили
ЦП
45
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Арнор Сигурдссон
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Фейеноорд
22
Ник Марсман
ВР
2
Барт Ньивкоп
ЛЗ
25
Урош Спайич
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
10
Марк Димерс
ЦП
14
Николай Йоргенсен
ЛФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
23
Стивен Бергейс
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
53
Никита Котин
ЦЗ
8
Кристиян Бистрович
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
10
Науфаль Баннис
ЦФ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
3-3-3-1
35
Акинфеев
42
Щенников
32
Магнуссон
78
Дивеев
21
Эджуке
22
Марадишвили
10
Сигурдссон
45
Влашич
19
Зайнутдинов
10
Обляков
63
Чалов
4-1-2-3
22
Марсман
2
Гертрейда
25
Спайич
5
Сенеси
2
Ньивкоп
21
Торнстра
6
Кекчю
10
Димерс
23
Бергейс
30
Линссен
14
Йоргенсен
21
Эджуке
21
Тикнизян
21
Тикнизян
21
Эджуке
10
Обляков
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Обляков
42
Щенников
97
Ахметов
97
Ахметов
42
Щенников
63
Чалов
19
Гайч
19
Гайч
63
Чалов
10
Сигурдссон
17
Шкурин
17
Шкурин
10
Сигурдссон
23
Бергейс
31
Боттегин
31
Боттегин
23
Бергейс
21
Торнстра
59
Верманн
59
Верманн
21
Торнстра
Остались в запасе
ЦСКА
Фейеноорд
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Главный тренер
Виктор Гончаренко
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Тейс Янсен
ВР
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
53
Никита Котин
ЦЗ
49
Владислав Тороп
ВР
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
1
Тейс Янсен
ВР
10
Науфаль Баннис
ЦФ
1
Рамон тен Хов
ВР
6
Джордж Джонстон
ЦЗ
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча ЦСКА - Фейеноорд
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Кристо Тохвер
(Таллинн)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
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ЦСКА
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