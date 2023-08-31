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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Ференцварош - Жальгирис
Ференцварош - Жальгирис: обзор матча 31 августа 2023
Ференцварош
31.08.2023, четверг, 21:00
Лига конференций, 4 раунд
3 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Жальгирис
4'
А. Траоре
42'
Б. Варга (П)
48'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Жальгирис
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
90'
+2
Замена
К. Рамирес
️️️️
Э. Чивич
73'
66'
Замена
А. Новиковас
️️️️
О. Буфф
65'
Замена
М. Павелич
️️️️
П. Мамич
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
М. Абу Фани
65'
Замена
К. Лизтес
️️️️
А. Траоре
65'
ГОЛ! 3:0!
А. Траоре
Пас отдал
А. Пешич
48'
Замена
Т. Нгуэн
️️️️
Маркиньос
46'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
46'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Варга
42'
Желтая карточка
Маркиньос
38'
23'
Замена
Т. Дука
️️️️
Э. Гертмонас
ГОЛ! 1:0!
А. Траоре
Пас отдал
Б. Варга
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
27
Матиас Ойевуси
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
55
Балинт Катона
АП
76
Кристиан Лизтес
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
70
Dovas Elzbergas
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Арвидас Новиковас
ЦП
11
Леонардо Вака
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
3-4-1-2
90
Дибус
77
Чивич
14
Абена
3
Ммае
25
Макрецкис
15
Абу Фани
18
Зигер
16
Закариассен
10
Маркиньос
19
Варга
14
Траоре
3-5-2
1
Гертмонас
95
Бопесу
26
Гнид
12
Мамич
77
Кендыш
41
15
Буфф
22
Вербицкас
10
Голубицкас
9
Казлаускас
27
Ойевуси
77
Чивич
2
Рамирес
2
Рамирес
77
Чивич
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
14
Траоре
76
Лизтес
76
Лизтес
14
Траоре
10
Маркиньос
93
Нгуэн
93
Нгуэн
10
Маркиньос
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
1
Гертмонас
25
Дука
25
Дука
1
Гертмонас
12
Мамич
3
Павелич
3
Павелич
12
Мамич
15
Буфф
11
Новиковас
11
Новиковас
15
Буфф
Остались в запасе
Ференцварош
Жальгирис
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
55
Балинт Катона
АП
Главный тренер
Робби Кин
70
Dovas Elzbergas
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Леонардо Вака
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
13
Андерсон Эсити
ЦП
88
Петер Барат
ЦП
55
Балинт Катона
АП
Остались в запасе
70
Dovas Elzbergas
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
11
Леонардо Вака
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Главный тренер
Владимир Чебурин
Статистика матча Ференцварош - Жальгирис
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
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