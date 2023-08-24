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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Жальгирис - Ференцварош
Жальгирис - Ференцварош: обзор матча 24 августа 2023
Жальгирис
24.08.2023, четверг, 19:00
Лига конференций, 4 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Ференцварош
17'
А. Траоре
65'
Б. Варга (П)
76'
А. Пешич
84'
А. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жальгирис - Ференцварош
87'
Замена
О. Квабена
️️️️
А. Траоре
84'
ГОЛ! 0:4!
А. Траоре
Пас отдал
Т. Нгуэн
81'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
М. Абу Фани
80'
Замена
А. Эсити
️️️️
К. Закариассен
76'
ГОЛ! 0:3!
А. Пешич
Замена
Д. Казлаускас
️️️️
А. Новиковас
72'
70'
Замена
А. Пешич
️️️️
Б. Варга
Замена
Ж. Бопесу
️️️️
М. Павелич
68'
65'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Б. Варга
Красная карточка
Н. Мартин Горобсов
62'
Замена
Л. Вака
️️️️
Л. Антал
45'
+1
31'
Желтая карточка
Б. Варга
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жальгирис
1
Эдвинас Гертмонас
ВР
12
Петар Мамич
ЛЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
26
Нассим Гнид
ЦЗ
31
Stipe Vučur
ЦЗ
5
Николас Мартин Горобсов
ОП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
10
Марко Миличкович
АП
8
Ливиу Антал
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
18
Давид Зигер
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Робби Кин
Жальгирис
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ПЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
11
Леонардо Вака
ЦП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
9
Донатас Казлаускас
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
88
Петер Барат
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
55
Балинт Катона
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
18
Овусу Квабена
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Гертмонас
12
Мамич
26
Гнид
31
3
Павелич
5
Горобсов
11
Новиковас
77
Кендыш
10
Голубицкас
10
Миличкович
8
Антал
3-4-1-2
90
Дибус
3
Ммае
26
Сиссе
77
Чивич
18
Зигер
15
Абу Фани
16
Закариассен
25
Макрецкис
10
Маркиньос
19
Варга
14
Траоре
3
Павелич
95
Бопесу
95
Бопесу
3
Павелич
8
Антал
11
Вака
11
Вака
8
Антал
11
Новиковас
9
Казлаускас
9
Казлаускас
11
Новиковас
15
Абу Фани
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
15
Абу Фани
16
Закариассен
13
Эсити
13
Эсити
16
Закариассен
19
Варга
8
Пешич
8
Пешич
19
Варга
14
Траоре
18
Квабена
18
Квабена
14
Траоре
Остались в запасе
Жальгирис
Ференцварош
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Главный тренер
Владимир Чебурин
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
88
Петер Барат
ЦП
55
Балинт Катона
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Робби Кин
Остались в запасе
25
Томислав Дука
ВР
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
22
Овидиус Вербицкас
ЦП
41
Yukiyoshi Karashima
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
77
Romualdas Jansonas
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
63
Даниэль Радноти
ВР
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
14
Миенти Абена
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
88
Петер Барат
ЦП
55
Балинт Катона
АП
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
Главный тренер
Владимир Чебурин
Главный тренер
Робби Кин
Статистика матча Жальгирис - Ференцварош
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Жальгирис
Литва. А-Лига, 36 тур
Банга
1 : 2
08.11.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 34 тур
Кауно Жальгирис
0 : 0
26.10.2026
Жальгирис
Литва. А-Лига, 33 тур
Жальгирис
4 : 1
18.10.2026
Хегельманн
Литва. А-Лига, 22 тур
Жальгирис
4 : 0
10.10.2026
Судува
Литва. А-Лига, 32 тур
ТрансИНВЕСТ
3 : 0
19.09.2026
Жальгирис
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
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