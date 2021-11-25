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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бетис - Ференцварош
Бетис - Ференцварош: обзор матча 25 ноября 2021
Бетис
25.11.2021, четверг, 20:45
Лига Европы, группа G, 5 тур
2 : 0
Завершен
Ференцварош
5'
К. Тельо
52'
С. Каналес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Ференцварош
88'
Замена
Ж. Гаврич
️️️️
К. Закариассен
88'
Замена
Р. Санто
️️️️
Т. Нгуэн
79'
Желтая карточка
Э. Лайдуни
79'
Замена
Г. Уинго
️️️️
Э. Ботка
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
72'
Замена
Р. Силва
️️️️
К. Браво
72'
71'
Замена
Р. Мак
️️️️
Р. Ммае
71'
Замена
Э. Лайдуни
️️️️
Б. Вечеи
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Р. Гонсалес
67'
ГОЛ! 2:0!
С. Каналес
Пас отдал
Э. Бельерин
52'
49'
Желтая карточка
Б. Вечеи
42'
Желтая карточка
Э. Ботка
ГОЛ! 1:0!
К. Тельо
Пас отдал
Э. Бельерин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Ференцварош
90
Денеш Дибус
ВР
5
Марьян Чабрая
ЛЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
16
Миха Блажич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
93
Токмак Нгуэн
ЛВ
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
5
Балинт Вечеи
ЦП
10
Стипе Лончар
ЦП
8
Райан Ммае
ЦФ
Главный тренер
Петер Штегер
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Богдан
ВР
2
Генри Уинго
ПЗ
80
Желько Гаврич
ЛВ
21
Роберт Мак
ЛВ
69
Реге Санто
ЛВ
93
Эсса Лайдуни
ЦП
4-1-3-2
1
Браво
33
Миранда
5
Бартра
6
Гонсалес
2
Бельерин
2
Родригес
37
Тельо
20
Каналес
17
Хоакин
7
Иглесиас
10
Гонсалес
3-2-3-1-1
90
Дибус
3
Ммае
16
Блажич
15
Ковачевич
21
Ботка
5
Чабрая
16
Закариассен
5
Вечеи
10
Лончар
93
Нгуэн
8
Ммае
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
1
Браво
1
Силва
1
Силва
1
Браво
10
Гонсалес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Гонсалес
21
Ботка
2
Уинго
2
Уинго
21
Ботка
5
Вечеи
93
Лайдуни
93
Лайдуни
5
Вечеи
16
Закариассен
80
Гаврич
80
Гаврич
16
Закариассен
8
Ммае
21
Мак
21
Мак
8
Ммае
93
Нгуэн
69
Санто
69
Санто
93
Нгуэн
Остались в запасе
Бетис
Ференцварош
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Адам Богдан
ВР
Главный тренер
Петер Штегер
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Петер Штегер
Статистика матча Бетис - Ференцварош
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Ференцварош
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
- : -
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Ференцварош
5 : 0
25.10.2026
МТК
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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