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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ференцварош - Мидтьюлланд
Ференцварош - Мидтьюлланд: обзор матча 13 августа 2024
Ференцварош
13.08.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов, 3 раунд
1 : 1
Первый матч – 0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
17'
И. Сиссе
50'
О. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ференцварош - Мидтьюлланд
Красная карточка
Р. Густаво
90'
+6
90'
Замена
Д. Кастильо
️️️️
Франкулину
Желтая карточка
К. Боржес
86'
Замена
Э. Севикян
️️️️
И. Сиссе
83'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
Ч. Макрецкис
83'
Желтая карточка
Э. Ботка
76'
Замена
К. Боржес
️️️️
К. Закариассен
74'
69'
Желтая карточка
Д. Андерссон
69'
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
А. Букса
69'
Замена
А. Габриэль
️️️️
Жуниньо
Желтая карточка
К. Закариассен
67'
50'
ГОЛ! 1:1!
О. Серенсен
Пас отдал
Франкулину
Замена
Э. Ботка
️️️️
К. Рамирес
46'
Замена
Ф. Бэсси
️️️️
А. Пешич
43'
Желтая карточка
К. Рамирес
40'
30'
Замена
А. Симсир
️️️️
К. Аскильдсен
ГОЛ! 1:0!
И. Сиссе
Пас отдал
М. Абу Фани
17'
6'
Желтая карточка
К. Аскильдсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Александар Пешич
ЦФ
14
Адама Траоре
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
9
Франкулину
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
20
Кади Боржес
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
28
Андре Ремер
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
3-4-1-2
90
Дибус
2
Рамирес
34
Густаво
26
Сиссе
25
Макрецкис
5
Бен Ромдан
16
Закариассен
15
Абу Фани
88
Ромменс
14
Траоре
8
Пешич
4-1-2-1-2
1
Олафссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
2
Андерссон
32
Мартинес
7
Аскильдсен
18
Серенсен
24
Осорио
9
Франкулину
16
Букса
2
Рамирес
21
Ботка
21
Ботка
2
Рамирес
16
Закариассен
20
Боржес
20
Боржес
16
Закариассен
26
Сиссе
19
Севикян
19
Севикян
26
Сиссе
8
Пешич
14
Бэсси
14
Бэсси
8
Пешич
25
Макрецкис
30
Грубер
30
Грубер
25
Макрецкис
9
Франкулину
21
Кастильо
21
Кастильо
9
Франкулину
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
7
Аскильдсен
58
Симсир
58
Симсир
7
Аскильдсен
16
Букса
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
16
Букса
Остались в запасе
Ференцварош
Мидтьюлланд
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
55
Балинт Катона
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
Главный тренер
Паскаль Янсен
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
80
Хабиб Майга
ОП
55
Балинт Катона
АП
24
Тосин Кеинде
ЛВ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
41
Микель Гогорза
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Томас Томасберг
Статистика матча Ференцварош - Мидтьюлланд
4
1
2
Всего ударов по воротам
21
13
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
6
5
Нарушения
18
15
Офсайды
1
0
Количество передач
351
314
Сейвы
3
9
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
9
8
Матчи команд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Групама Арена
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