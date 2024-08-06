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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Мидтьюлланд - Ференцварош
Мидтьюлланд - Ференцварош: обзор матча 06 августа 2024
Мидтьюлланд
06.08.2024, вторник, 20:15
Лига чемпионов, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Ференцварош
17'
А. Букса
69'
Франкулину
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Ференцварош
Замена
К. Аскильдсен
️️️️
А. Симсир
87'
83'
Желтая карточка
Ф. Ромменс
Замена
О. Брюнхильдсен
️️️️
А. Букса
77'
76'
Замена
Э. Чивич
️️️️
Т. Кеинде
74'
Желтая карточка
М. Абу Фани
Замена
А. Габриэль
️️️️
Жуниньо
70'
ГОЛ! 2:0!
Франкулину
Пас отдал
А. Симсир
69'
55'
Замена
М. Бен Ромдан
️️️️
А. Пешич
55'
Замена
М. Абу Фани
️️️️
Х. Майга
55'
Замена
М. Кнустер
️️️️
Р. Густаво
Замена
Франкулину
️️️️
Д. Кастильо
46'
Пенальти не реализован!
А. Симсир
45'
+4
42'
Желтая карточка
И. Сиссе
18'
Желтая карточка
Р. Густаво
ГОЛ! 1:0!
А. Букса
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
4
Усман Диао
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
(К)
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
24
Дарио Осорио
ПВ
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
34
Рауль Густаво
ЦЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
80
Хабиб Майга
ОП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
8
Александар Пешич
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
28
Андре Ремер
ОП
29
Адам Габриэль
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
9
Франкулину
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Ференцварош
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Кади Боржес
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Олафссон
2
Андерссон
4
Диао
22
Серенсен
18
Жуниньо
21
Кастильо
32
Мартинес
18
Серенсен
58
Симсир
24
Осорио
16
Букса
3-1-2-2-2
90
Дибус
26
Сиссе
34
Густаво
2
Рамирес
80
Майга
16
Закариассен
25
Макрецкис
88
Ромменс
24
Кеинде
8
Пешич
14
Траоре
18
Жуниньо
29
Габриэль
29
Габриэль
18
Жуниньо
58
Симсир
7
Аскильдсен
7
Аскильдсен
58
Симсир
16
Букса
17
Брюнхильдсен
17
Брюнхильдсен
16
Букса
21
Кастильо
9
Франкулину
9
Франкулину
21
Кастильо
24
Кеинде
77
Чивич
77
Чивич
24
Кеинде
34
Густаво
5
Кнустер
5
Кнустер
34
Густаво
8
Пешич
5
Бен Ромдан
5
Бен Ромдан
8
Пешич
80
Майга
15
Абу Фани
15
Абу Фани
80
Майга
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Ференцварош
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
1
Адам Варга
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
20
Кади Боржес
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
30
Ovie Ejeheri
ВР
3
Хан-Бом Ли
ЦЗ
28
Андре Ремер
ОП
19
Pedro Bravo
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Остались в запасе
1
Адам Варга
ВР
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
20
Кади Боржес
АП
55
Балинт Катона
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Томас Томасберг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Мидтьюлланд - Ференцварош
4
Всего ударов по воротам
17
15
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
9
Нарушения
10
13
Офсайды
0
2
Количество передач
289
457
Сейвы
2
5
Точность передач %
74
81
Удары мимо ворот
4
10
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
8
3
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
- : -
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Ференцварош
2 : 0
01.11.2026
Пакш
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
МКХ Арена
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