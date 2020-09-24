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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фехервар - Реймс
Фехервар - Реймс: обзор матча 24 сентября 2020
Фехервар
24.09.2020, четверг, 19:00
Лига Европы, 3 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 1
Завершен
Реймс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Реймс
ГОЛ!
Л. Него
4:0
ГОЛ!
А. Ходжич
3:0
Пенальти не реализован!
Ю. Абдельхамид
ГОЛ!
Стопира
2:0
Пенальти не реализован!
Б. Диа
ГОЛ!
E.
1:0
115'
Вторая желтая
Т. Фоке
80'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
В. Бериша
Замена
А. Ходжич
️️️️
И. Петряк
75'
69'
Замена
А. Донис
️️️️
Д. Кутеса
Замена
E.
️️️️
Б. Зивзивадзе
68'
62'
Замена
К. Сирхейс
️️️️
А. Зенели
56'
Желтая карточка
Т. Фоке
45'
+1
Желтая карточка
Х. Шавалерен
8'
Желтая карточка
В. Бериша
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
33
Lyes Houri
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
23
Валон Бериша
ЦП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Фехервар
42
Эмил Роков
ВР
49
Кристиан Гереши
ЛВ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
10
István Kovács
ЦФ
9
Evandro
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
8
Морету Кассама
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Ковачик
11
Хандья
26
Муслиу
5
Фиола
2
Стопира
77
Него
8
Николов
7
Петряк
33
11
Зивзивадзе
4-2-1-2-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
5
Манетси
7
Шавалерен
23
Бериша
9
Зенели
7
Кутеса
22
Диа
11
Зивзивадзе
9
9
11
Зивзивадзе
7
Петряк
15
Ходжич
15
Ходжич
7
Петряк
7
Кутеса
22
Донис
22
Донис
7
Кутеса
9
Зенели
14
Сирхейс
14
Сирхейс
9
Зенели
23
Бериша
19
Туре
19
Туре
23
Бериша
Остались в запасе
Фехервар
Реймс
49
Кристиан Гереши
ЛВ
42
Эмил Роков
ВР
10
István Kovács
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
8
Морету Кассама
ЦП
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
49
Кристиан Гереши
ЛВ
42
Эмил Роков
ВР
10
István Kovács
ЦФ
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
8
Морету Кассама
ЦП
23
Йехван Диуф
ВР
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Фехервар - Реймс
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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