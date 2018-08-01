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Лига чемпионов 2026/2027
Фехервар - Лудогорец
Фехервар - Лудогорец: обзор матча 01 августа 2018
Фехервар
01.08.2018, среда, 21:00
Лига чемпионов, 2 раунд
1 : 0
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Лудогорец
45'
А. Хаджич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фехервар - Лудогорец
Желтая карточка
Б. Николов
90'
+4
87'
Желтая карточка
К. Моци
85'
Желтая карточка
Я. Горальски
Желтая карточка
С. Хусти
85'
71'
Желтая карточка
С. Дьяков
Желтая карточка
А. Хаджич
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
А. Хаджич
45'
40'
Вторая желтая
В. Мисиджан
Желтая карточка
А. Фиола
37'
29'
Желтая карточка
В. Мисиджан
26'
Желтая карточка
Марселиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фехервар
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Лудогорец
33
Ренан
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
18
Светослав Дьяков
ЦП
84
Марселиньо
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Фехервар
17
Мате Паткаи
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
3-2
5
Соуза
23
Юхас
5
Фиола
9
Хусти
88
Хаджич
4-1-2-1-1
33
Ренан
40
Сисиньо
27
Моци
5
Терзиев
25
Натанаэль
15
Кампаньяро
18
Дьяков
84
Марселиньо
88
Вандерсон
7
Мисиджан
Остались в запасе
Фехервар
Лудогорец
17
Мате Паткаи
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Остались в запасе
17
Мате Паткаи
ЦП
8
Бобан Николов
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Остались в запасе
3
Антон Недялков
ЛЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
6
Яцек Горальски
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Главный тренер
Игор Йовичевич
Статистика матча Фехервар - Лудогорец
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Стадион:
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