Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лудогорец - Фехервар
Лудогорец - Фехервар: обзор матча 25 июля 2018
Лудогорец
25.07.2018, среда, 20:00
Лига чемпионов, 2 раунд
0 : 0
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Фехервар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лудогорец - Фехервар
45'
+4
Желтая карточка
С. Хусти
29'
Желтая карточка
Р. Юхас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лудогорец
33
Ренан
ВР
25
Натанаэль
ЦЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
88
Вандерсон
ЛВ
84
Марселиньо
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
18
Светослав Дьяков
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Фехервар
23
Роланд Юхас
ЦЗ
5
Винисиус Соуза
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЦП
88
Анель Хаджич
ЦП
Главный тренер
Михаэль Борис
Лудогорец
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Фехервар
8
Бобан Николов
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
4-3-1-2
33
Ренан
25
Натанаэль
27
Моци
13
Форстер
40
Сисиньо
84
Марселиньо
88
Саша
18
Дьяков
88
Вандерсон
13
Кешеру
7
Мисиджан
3-2
23
Юхас
5
Соуза
5
Фиола
9
Хусти
88
Хаджич
Остались в запасе
Лудогорец
Фехервар
15
Густаво Кампаньяро
ОП
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
8
Бобан Николов
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
3
Антон Недялков
ЛЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
9
Джоди Лукоки
ЦФ
37
Жоао Пауло
ЦФ
Остались в запасе
8
Бобан Николов
ЦП
17
Мате Паткаи
ЦП
12
Стефан Щепович
ЦФ
Главный тренер
Игор Йовичевич
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Лудогорец - Фехервар
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Арена Хувефарма
Новости команд
Все
Лудогорец
Фехервар
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
Болгарский клуб предпочел Станковичу бывшего тренера «Шахтера»
24 сентября
Станковича могут пригласить в болгарский клуб
22 сентября
3
«Лудогорец» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Лудогорец» – «Хапоэль»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Хапоэль Тель-Авив» – «Лудогорец»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
22 июля
«Торпедо» поставило на паузу свои трансферы
2025.07.09 13:17
«Торпедо» подпишет защитника сборной Болгарии
2025.07.02 23:57
1
Николич близок к назначению в венгерский клуб
2023.02.16 12:20
«Ференцварош» Черчесова упустил победу в чемпионате Венгрии, пропустив на 89-й минуте
2022.11.07 07:40
«Ференцварош» Черчесова выиграл два стартовых матча в чемпионате Венгрии с общим счетом 5:0
2022.08.14 23:39
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+