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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хибернианс - Фехервар
Хибернианс - Фехервар: обзор матча 17 сентября 2020
Хибернианс
17.09.2020, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
0 : 1
Завершен
Фехервар
61'
Б. Николов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хибернианс - Фехервар
Желтая карточка
Д. Грек
90'
+4
88'
Замена
Н. Николич
️️️️
Б. Зивзивадзе
Замена
Д. Велла
️️️️
A. Attard
83'
82'
Замена
E.
️️️️
И. Петряк
78'
Желтая карточка
А. Ковачик
Замена
E. Uzeh
️️️️
W.
74'
Замена
R. Winchester
️️️️
З. Грек
64'
61'
ГОЛ! 0:1!
Б. Николов
51'
Замена
М. Паткаи
️️️️
A.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хибернианс
1
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
22
Габри Искьер
ЛЗ
23
Фердинандо Апап
ЦЗ
3
Андре Агиус
ЦЗ
13
Закари Грек
ПЗ
8
Джейк Грек
ЦП
4
Leandro Almeida
ЦФ
19
Shodiya Haruna Shola
ЦФ
20
A. Attard
ЦФ
74
Wilkson
ЦФ
10
Юрген Дегабриэле
ЦФ
Фехервар
1
Адам Ковачик
ВР
77
Бендегуз Болла
ЦЗ
2
Стопира
ЦЗ
5
Аттила Фиола
ЦЗ
26
Визар Муслиу
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
8
Бобан Николов
ЦП
95
Alef
ЦП
33
Lyes Houri
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Хибернианс
12
Данстен Велла
ЦП
0
R. Winchester
ЦФ
1
Rudi Briffa
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
0
E. Uzeh
ЦФ
30
David Xuereb
ЦФ
Фехервар
42
Эмил Роков
ВР
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
17
Мате Паткаи
ЦП
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
9
Evandro
ЦФ
15
Армин Ходжич
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
4-1-5
1
Кальеха Кремона
22
Искьер
23
Апап
3
Агиус
13
Грек
8
Грек
19
10
Дегабриэле
74
20
4
3-2-2-1-2
1
Ковачик
2
Стопира
5
Фиола
26
Муслиу
77
Него
77
Болла
8
Николов
95
7
Петряк
11
Зивзивадзе
33
13
Грек
0
0
13
Грек
74
0
0
74
20
12
Велла
12
Велла
20
7
Петряк
9
9
7
Петряк
95
17
Паткаи
17
Паткаи
95
11
Зивзивадзе
11
Николич
11
Николич
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Хибернианс
Фехервар
1
Rudi Briffa
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
30
David Xuereb
ЦФ
42
Эмил Роков
ВР
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Остались в запасе
1
Rudi Briffa
ЦФ
0
T. Desira
ЦФ
23
Matthew Ellul
ЦФ
30
David Xuereb
ЦФ
Остались в запасе
42
Эмил Роков
ВР
70
Фуншо Бамгбойе
ПВ
11
Силвестер Хандья
ЦЗ
15
Армин Ходжич
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Борис
Статистика матча Хибернианс - Фехервар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Спартак Тр
5 : 1
31.07.2025
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Хибернианс
1 : 2
24.07.2025
Спартак Тр
Лига конференций, 3 раунд
Хибернианс
1 : 3
11.08.2022
РФШ
Лига конференций, 3 раунд
РФШ
1 : 1
04.08.2022
Хибернианс
Лига конференций, 2 раунд
Левадия
1 : 1
28.07.2022
Хибернианс
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 33 тур
Фехервар
0 : 3
24.05.2025
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 32 тур
Ференцварош
3 : 0
18.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 31 тур
Дьер
1 : 0
09.05.2025
Фехервар
Венгрия. Национальный чемпионат, 30 тур
Фехервар
0 : 2
04.05.2025
Пакш
Венгрия. Национальный чемпионат, 29 тур
Академия Пушкаша
3 : 1
26.04.2025
Фехервар
Информация о матче
Стадион:
Состой Стадион
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