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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Лугано
ФКСБ - Лугано: обзор матча 07 декабря 2017
ФКСБ
07.12.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 6 тур
1 : 2
Завершен
Лугано
3'
Ф. Дапрела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Лугано
3'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Дапрела
Начало матча
Статистика матча ФКСБ - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
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