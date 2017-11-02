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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
ФКСБ - Хапоэль БШ
ФКСБ - Хапоэль БШ: обзор матча 02 ноября 2017
ФКСБ
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Хапоэль БШ
37'
Б. Саар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ФКСБ - Хапоэль БШ
Желтая карточка
М. Пинтилий
83'
74'
Желтая карточка
Л. Таха
37'
ГОЛ! 0:1!
Б. Саар
Пас отдал
М. Витор
36'
Желтая карточка
М. Ради
25'
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
15'
Желтая карточка
М. Витор
6'
Желтая карточка
Д. Эло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ФКСБ
1
Флориан Ницэ
ВР
13
Жуниор Мораис
ЦЗ
44
Габриэль Энаке
ЦП
8
Михай Пинтилий
ЦП
10
Константин Будеску
АП
17
Флоринел Коман
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Хапоэль БШ
1
Давид Гореш
ВР
44
Абд Атем Эльхамед
ЦЗ
18
Дор Эло
ЦЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
20
Лоай Таха
ЦЗ
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
9
Бен Саар
ЦФ
7
Исаак Куэнка
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
ФКСБ
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
9
Флорин Тэнасе
АП
Хапоэль БШ
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
1-2-1-2
1
Ницэ
13
Мораис
44
Энаке
8
Пинтилий
10
Будеску
7
Алибек
17
Коман
3-2-2-3
1
Гореш
4
Витор
69
Корхут
20
Таха
44
Эльхамед
18
Эло
9
Эйнбиндер
7
Ради
7
Куэнка
9
Саар
9
Нвакаеме
Остались в запасе
ФКСБ
Хапоэль БШ
9
Флорин Тэнасе
АП
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Главный тренер
Николае Дикэ
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Ран Козух
Остались в запасе
9
Флорин Тэнасе
АП
15
Марко Момчилович
ЦЗ
24
Даниэль Попеску
ЦЗ
80
Де Андрада Тейшейра
ЦП
Остались в запасе
30
Джон Огочукву
ЦП
24
Маор Меликсон
ЦП
18
Майкл Охана
ЦФ
17
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Элианив Барда
ЦФ
Главный тренер
Николае Дикэ
Главный тренер
Ран Козух
Статистика матча ФКСБ - Хапоэль БШ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ФКСБ
Румыния. Лига I, 16 тур
Арджеш Питешти
- : -
22.11.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 15 тур
ФКСБ
0 : 1
07.11.2026
Корвинул Хунедоара
Румыния. Лига I, 14 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.11.2026
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Румыния. Лига I, 13 тур
ФКСБ
4 : 1
24.10.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 12 тур
Волунтари
1 : 2
19.10.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 11 тур
ФКСБ
0 : 0
10.10.2026
Оцелул
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
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