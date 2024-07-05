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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Зенит - Тальерес де Кордоба
Зенит - Тальерес де Кордоба: обзор матча 05 июля 2024
Зенит
05.07.2024, пятница, 19:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Тальерес де Кордоба
65'
Г. Мантуан (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Зенит - Тальерес де Кордоба
Красная карточка
Н. Алип
90'
+3
Желтая карточка
Д. Васильев
85'
Замена
Педро
️️️️
А. Коваленко
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Мантуан
65'
Замена
И. Сергеев
️️️️
Артур
46'
Замена
Д. Адамов
️️️️
Е. Латышонок
46'
Замена
Д. Чистяков
️️️️
Д. Сантос
46'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
С. Волков
46'
Замена
Н. Алип
️️️️
Нино
46'
Замена
З. Бакаев
️️️️
Родригао
46'
Замена
А. Коваленко
️️️️
В. Барриос
46'
Замена
А. Сутормин
️️️️
Вендел
46'
Замена
А. Ерохин
️️️️
Клаудиньо
46'
Замена
Г. Мантуан
️️️️
М. Глушенков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Зенит - Тальерес де Кордоба
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Зенит
- : -
05.12.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 16 тур
ЦСКА
1 : 4
28.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
1 : 0
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Бока Хуниорс
2 : 1
17.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Тальерес де Кордоба
0 : 1
12.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Стадион:
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