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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Урал
Алания - Урал: обзор матча 23 ноября 2024
Алания
23.11.2024, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Урал
9'
М. Секулич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Урал
Желтая карточка
И. Цаллагов
90'
+2
82'
Желтая карточка
М. Секулич
Замена
Н. Абдоков
️️️️
А. Чочиев
81'
Замена
В. Нафиков
️️️️
А. Хугаев
70'
68'
Замена
Л. Гогличидзе
️️️️
М. Бевеев
61'
Замена
И. Порохов
️️️️
Д. Мишкич
46'
Замена
Т. Аюпов
️️️️
М. Воронов
46'
Замена
Е. Мосин
️️️️
В. Малькевич
9'
ГОЛ! 0:1!
М. Секулич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
45
Илья Москаленчик
ЛЗ
6
Мурат Ышык
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
8
Алан Хугаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
11
Алан Чочиев
АП
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Урал
71
Алексей Мамин
ВР
44
Владислав Малькевич
ЛЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
34
Тимофей Маргасов
ПЗ
27
Иван Чудин
ЦП
33
Даниэль Мишкич
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
5
Андрей Егорычев
ЦП
10
Мартин Секулич
ЦФ
97
Максим Воронов
ЦФ
Главный тренер
Олег Шатов
Алания
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
99
Нури Абдоков
АП
23
Виктор Нафиков
АП
88
Уильямс Чимези
ПВ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
3
Лео Гогличидзе
ЛЗ
14
Егор Мосин
ЛЗ
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
14
Юрий Железнов
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
11
Илья Порохов
ПВ
3-4-3
25
Солдатенко
19
Бутаев
5
Багаев
15
Плиев
6
Ышык
8
Хугаев
15
Цаллагов
45
Москаленчик
10
Хадарцев
11
Чочиев
7
Гурциев
4-4-2
71
Мамин
34
Маргасов
22
Бевеев
46
Мамин
44
Малькевич
33
Мишкич
4
Юсупов
5
Егорычев
27
Чудин
97
Воронов
10
Секулич
11
Чочиев
99
Абдоков
99
Абдоков
11
Чочиев
8
Хугаев
23
Нафиков
23
Нафиков
8
Хугаев
22
Бевеев
3
Гогличидзе
3
Гогличидзе
22
Бевеев
44
Малькевич
14
Мосин
14
Мосин
44
Малькевич
97
Воронов
8
Аюпов
8
Аюпов
97
Воронов
33
Мишкич
11
Порохов
11
Порохов
33
Мишкич
Остались в запасе
Алания
Урал
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Олег Шатов
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
88
Артур Бязров
ЦЗ
77
Эрик Губиев
ПЗ
6
Сергей Макаров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
17
Руслан Дауров
ОП
30
Тарас Гаглоев
ЦП
18
Таймураз Тобоев
ЛВ
88
Уильямс Чимези
ПВ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
77
Денис Щербицкий
ВР
16
Итало
ЦЗ
53
Матвей Бардачев
ЦЗ
97
Илья Ишков
АП
18
Никита Морозов
АП
14
Юрий Железнов
ЛВ
Главный тренер
Спартак Гогниев
Главный тренер
Олег Шатов
Статистика матча Алания - Урал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Урал
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Урал
- : -
30.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Урал
1 : 1
26.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Информация о матче
Главный судья:
Антон Фролов
(Москва)
Помощники судьи:
Павел Новиков (Санкт-Петербург)
Станислав Попков (Петрозаводск)
Резервный судья:
Владимир Шамара (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Юрий Кузнецов (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
им. С.Билимханова
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