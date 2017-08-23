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FONBET Кубок России 2026/2027
Торпедо Вл - Нижний Новгород
Торпедо Вл - Нижний Новгород: обзор матча 23 августа 2017
Торпедо Вл
23.08.2017, среда, 18:30
Россия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Торпедо Вл - Нижний Новгород
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Торпедо Вл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Торпедо Вл
0 : 0
01.11.2026
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Космос
2 : 0
25.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Торпедо Вл
1 : 1
18.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Череповец
0 : 1
11.10.2026
Торпедо Вл
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
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