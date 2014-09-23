Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Смена - Спартак
Смена - Спартак: обзор матча 23 сентября 2014
Смена
23.09.2014, вторник, 09:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Спартак
20'
П. Яковлев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Смена - Спартак
Красная карточка
Р. Малахов
85'
83'
Замена
И. Кутепов
️️️️
А. Зуев
Замена
И. Пузан
️️️️
С. Шаповалов
81'
69'
Замена
П. Эберт
️️️️
Е. Макеев
Замена
М. Немцов
️️️️
А. Алборов
46'
Желтая карточка
А. Алборов
45'
Замена
С. Соколов
️️️️
О. Кибизов
44'
37'
Замена
С. Боккетти
️️️️
С. Таски
Желтая карточка
К. Эйдельнант
29'
20'
ГОЛ! 0:1!
П. Яковлев
Пас отдал
А. Зуев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смена
17
Антон Бегеза
ВР
22
Солтан Таказов
(К)
ЛЗ
25
Олег Кибизов
ЦЗ
3
Роман Малахов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
20
Кирилл Эйдельнант
ЛП
7
Александр Супрун
ОП
8
Алексей Бузняков
ЦП
19
Александр Яшан
ЦП
9
Алан Алборов
ПП
44
Сергей Шаповалов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Семенов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
35
Сердар Таски
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Артем Самсонов
ОП
27
Ромуло
ОП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Смена
29
Владислав Соромытько
ВР
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Иван Пузан
ЦЗ
84
Юрий Громов
ЦЗ
23
Михаил Немцов
ЦП
95
Николай Агеев
ЦП
Спартак
1
Антон Митрюшкин
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
20
Патрик Эберт
ЛП
4-1-4-1
17
Бегеза
22
Таказов
25
Кибизов
3
Малахов
27
Мануйлов
7
Супрун
20
Эйдельнант
8
Бузняков
19
Яшан
9
Алборов
44
Шаповалов
4-2-1-2-1
30
Песьяков
18
Паршивлюк
34
Макеев
35
Таски
5
Кутин
8
Самсонов
27
Ромуло
14
Хурадо
91
Яковлев
17
Зуев
88
Давыдов
25
Кибизов
2
Соколов
2
Соколов
25
Кибизов
9
Алборов
23
Немцов
23
Немцов
9
Алборов
44
Шаповалов
4
Пузан
4
Пузан
44
Шаповалов
35
Таски
16
Боккетти
16
Боккетти
35
Таски
17
Зуев
2
Кутепов
2
Кутепов
17
Зуев
34
Макеев
20
Эберт
20
Эберт
34
Макеев
Остались в запасе
Смена
Спартак
95
Николай Агеев
ЦП
84
Юрий Громов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
1
Антон Митрюшкин
ВР
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
95
Николай Агеев
ЦП
84
Юрий Громов
ЦЗ
29
Владислав Соромытько
ВР
Остались в запасе
1
Антон Митрюшкин
ВР
Главный тренер
Михаил Семенов
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Смена - Спартак
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 24 тур
Зенит
1 : 3
27.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 23 тур
Чита
0 : 0
24.05.2018
Смена
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 10 тур
Смена
2 : 0
19.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 22 тур
Смена
3 : 1
17.05.2018
Иртыш
Россия. ПФЛ. Зона Восток, 21 тур
Смена
2 : 1
14.05.2018
Динамо Брл
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Стадион:
Авангард
Где смотреть матч:
"Россия 2" 08:55 (прямая)
Новости команд
Все
Смена
Спартак
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
16:38
1
«Еле доползали до раздевалки»: Павлюченко рассказал о самом жестком упражнении от Романцева
14:28
8
Маслов признался, что играл за «Спартак» с болью: «Сейчас поступил бы так же»
14:21
2
Дочь Аленичева предсказала будущее Максименко: «Для «Спартака» это нехорошая карта»
13:59
31
Трое игроков ПФЛ дисквалифицированы на два года за ставки
2017.11.01 19:15
12
Кубок России. «Луч-Энергия» вышел в 1/16 финала
2017.08.24 15:09
1
«Смена» не сыграет в ФНЛ в следующем сезоне из-за нехватки финансирования
2016.06.04 17:14
«Енисей» может остаться в ФНЛ, несмотря на вылет по итогам сезона-2015/16
2016.06.02 21:32
Маслов ответил, почему «Спартак» при Тедеско не стал чемпионом
18:11
Маслов вступился за Тедеско на фоне критики
16:38
1
«Еле доползали до раздевалки»: Павлюченко рассказал о самом жестком упражнении от Романцева
14:28
8
Маслов признался, что играл за «Спартак» с болью: «Сейчас поступил бы так же»
14:21
2
Дочь Аленичева предсказала будущее Максименко: «Для «Спартака» это нехорошая карта»
13:59
31
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+