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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Рубин - Велес
Рубин - Велес: обзор матча 02 апреля 2023
Рубин
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Россия. Первая лига, 25 тур
1 : 1
Завершен
Велес
20'
Е. Тесленко
69'
А. Бацуев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рубин - Велес
90'
+3
Желтая карточка
Е. Песиков
85'
Желтая карточка
А. Бацуев
Замена
Р. Ашурматов
️️️️
А. Зотов
77'
Замена
Э. Набиуллин
️️️️
И. Самошников
76'
69'
ГОЛ! 1:1!
А. Бацуев
68'
Замена
И. Логуа
️️️️
Д. Дибиргаджиев
Замена
Д. Кабутов
️️️️
А. Попов
61'
Замена
Д. Митков
️️️️
В. Лисакович
61'
Замена
А. Ломовицкий
️️️️
И. Горбунов
61'
46'
Замена
С. Абдуллахи
️️️️
Д. Михайленко
46'
Замена
Л. Герчиков
️️️️
К. Кертанов
46'
Замена
А. Бацуев
️️️️
Х. Бадоев
ГОЛ! 1:0!
Е. Тесленко
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
99
Юрий Дюпин
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
2
Егор Тесленко
ЦЗ
27
Алексей Грицаенко
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
17
Игорь Горбунов
ЛВ
7
Умарали Рахмоналиев
ОП
21
Александр Зотов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Велес
13
Петр Косаревский
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
2
Дмитрий Михайленко
ЦЗ
19
Марат Бокоев
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
40
Александр Безчаснюк
ПЗ
18
Владимир Кабахидзе
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
9
Джамал Дибиргаджиев
ЦФ
99
Геворк Саркисян
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Рубин
31
Александр Беленов
ВР
66
Никита Янович
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
5
Рустам Ашурматов
ЦЗ
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
11
Александр Ломовицкий
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
45
Димитар Митков
ЦФ
Велес
96
Алексей Кузнецов
ВР
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
97
Алексей Самылин
ЛВ
9
Евгений Песиков
ЛВ
95
Аюб Бацуев
ОП
17
Самину Абдуллахи
ОП
77
Олег Смирнов
ПВ
68
Леонид Герчиков
ПВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Дюпин
71
Самошников
27
Грицаенко
14
Мартынович
2
Тесленко
7
Рахмоналиев
21
Зотов
17
Горбунов
18
Попов
7
Фамейе
99
Лисакович
3-2-1-1-2
13
Косаревский
2
Михайленко
19
Бокоев
79
Бадоев
40
Безчаснюк
13
Почивалин
18
Кабахидзе
18
Кертанов
99
Саркисян
9
Дибиргаджиев
71
Самошников
3
Набиуллин
3
Набиуллин
71
Самошников
21
Зотов
5
Ашурматов
5
Ашурматов
21
Зотов
17
Горбунов
11
Ломовицкий
11
Ломовицкий
17
Горбунов
99
Лисакович
45
Митков
45
Митков
99
Лисакович
18
Попов
70
Кабутов
70
Кабутов
18
Попов
9
Дибиргаджиев
7
Логуа
7
Логуа
9
Дибиргаджиев
79
Бадоев
95
Бацуев
95
Бацуев
79
Бадоев
2
Михайленко
17
Абдуллахи
17
Абдуллахи
2
Михайленко
18
Кертанов
68
Герчиков
68
Герчиков
18
Кертанов
Остались в запасе
Рубин
Велес
31
Александр Беленов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
66
Никита Янович
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Олег Смирнов
ПВ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
12
Максим Ширяев
ЦЗ
4
Константин Нижегородов
ЦЗ
23
Руслан Безруков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
66
Никита Янович
ВР
Остались в запасе
97
Алексей Самылин
ЛВ
21
Артем Нтумба Муамба
ЦФ
9
Евгений Песиков
ЛВ
77
Олег Смирнов
ПВ
63
Алексей Никитенков
ЦЗ
96
Алексей Кузнецов
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Рубин - Велес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Рубин
- : -
28.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
1 : 1
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Помощники судьи:
Руслан Шекемов (Нальчик)
Евгений Синянский (Ярославль)
Резервный судья:
Герман Коваленко (Казань)
Делегат:
Михаил Филатов (Калининград)
Инспектор:
Александр Костин (Московская область)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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