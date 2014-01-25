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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Рубин - Падерборн
Рубин - Падерборн: обзор матча 25 января 2014
Рубин
25.01.2014, суббота, 13:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Падерборн
36'
Д. Торбинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рубин - Падерборн
Замена
А. Хабибуллин
️️️️
Р. Камболов
70'
Замена
М. Уридия
️️️️
Х. Саломон Рондон
46'
Замена
А. Прудников
️️️️
Р. Мухаметшин
46'
Замена
Г. Нуров
️️️️
Я. М'Вила
46'
Замена
М. Платика
️️️️
Р. Еременко
46'
Замена
И. Коронов
️️️️
Д. Торбинский
46'
Замена
Р. Камболов
️️️️
В. Кулик
46'
Замена
М. Жестоков
️️️️
С. Кисляк
46'
Замена
Р. Абышов
️️️️
С. Навас
46'
Замена
Р. Шаронов
️️️️
С. Кверквелия
46'
Замена
И. Гетигежев
️️️️
О. Кузьмин
46'
Замена
Е. Черемисин
️️️️
С. Рыжиков
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Торбинский
36'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Рубин - Падерборн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Падерборн
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
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