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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Орел - Сокол
Орел - Сокол: обзор матча 25 сентября 2024
Орел
25.09.2024, среда, 18:30
Россия. Кубок, 4 раунд
2 : 3
Завершен
Сокол
50'
С. Хмелевской
72'
М. Дмитриев
14'
В. Шпитальный
28'
В. Самко
64'
В. Шпитальный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орел - Сокол
Замена
М. Ставцев
️️️️
Г. Борисов
76'
ГОЛ! 2:3!
М. Дмитриев
Пас отдал
С. Черепанов
72'
Замена
Д. Меркулов
️️️️
Д. Кузьмин
68'
Замена
Д. Мироненко
️️️️
Д. Копылов
68'
64'
ГОЛ! 1:3!
В. Шпитальный
Пас отдал
Р. Чобанов
ГОЛ! 1:2!
С. Хмелевской
Пас отдал
М. Дмитриев
50'
28'
ГОЛ! 0:2!
В. Самко
Пас отдал
В. Бабаев
19'
Замена
И. Мокшин
️️️️
Н. Капленко
14'
ГОЛ! 0:1!
В. Шпитальный
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орел
75
Павел Земсков
ВР
69
Семен Черепанов
ЦЗ
55
Дмитрий Копылов
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
19
Георгий Борисов
ЛВ
99
Данил Кузьмин
ОП
77
Иван Щербаков
ОП
22
Иван Ставцев
ЦП
46
Максим Тарасов
ПВ
20
Артём Лукша
ЦФ
11
Максим Дмитриев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Поляков
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
70
Владислав Самко
ЛВ
22
Руслан Чобанов
ОП
8
Александр Гуз
ОП
8
Никита Капленко
ОП
69
Роман Ермолин
ЦП
11
Владлен Бабаев
АП
10
Шамиль Саадуев
АП
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Орел
24
Никита Котов
ВР
6
Сергей Лузин
ЛЗ
4
Евгений Мерцалов
ЦЗ
74
Дмитрий Мироненко
ЦЗ
8
Дмитрий Меркулов
АП
57
Максим Ставцев
ЦФ
Сокол
41
Даниил Кузьмин
ЛЗ
6
Иван Мокшин
ЛЗ
41
Daniil Kuzmin
ЦЗ
40
Даниил Володин
ОП
40
Daniil Volodin
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
42
Глеб Корабельников
ЦФ
42
Gleb Korabelnikov
ЦФ
3-2-1-2-2
75
Земсков
69
Черепанов
55
Копылов
2
Хмелевской
99
Кузьмин
77
Щербаков
22
Ставцев
19
Борисов
46
Тарасов
11
Дмитриев
20
Лукша
2-3-1-3-1
1
Крайков
2
Чуриков
51
Синяк
22
Чобанов
8
Гуз
8
Капленко
69
Ермолин
11
Бабаев
10
Саадуев
70
Самко
9
Шпитальный
55
Копылов
74
Мироненко
74
Мироненко
55
Копылов
99
Кузьмин
8
Меркулов
8
Меркулов
99
Кузьмин
19
Борисов
57
Ставцев
57
Ставцев
19
Борисов
8
Капленко
6
Мокшин
6
Мокшин
8
Капленко
Остались в запасе
Орел
Сокол
24
Никита Котов
ВР
6
Сергей Лузин
ЛЗ
4
Евгений Мерцалов
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Поляков
40
Даниил Володин
ОП
41
Даниил Кузьмин
ЛЗ
42
Глеб Корабельников
ЦФ
41
Daniil Kuzmin
ЦЗ
40
Daniil Volodin
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
42
Gleb Korabelnikov
ЦФ
Главный тренер
Алексей Бага
Остались в запасе
24
Никита Котов
ВР
6
Сергей Лузин
ЛЗ
4
Евгений Мерцалов
ЦЗ
Остались в запасе
40
Даниил Володин
ОП
41
Даниил Кузьмин
ЛЗ
42
Глеб Корабельников
ЦФ
41
Daniil Kuzmin
ЦЗ
40
Daniil Volodin
ЦП
14
Альберт Погосян
АП
42
Gleb Korabelnikov
ЦФ
Главный тренер
Евгений Поляков
Главный тренер
Алексей Бага
Статистика матча Орел - Сокол
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Информация о матче
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