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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Мордовия - Урал-2
Мордовия - Урал-2: обзор матча 27 мая 2018
Мордовия
27.05.2018, воскресенье, 17:00
Россия. ПФЛ. Зона Урал-Поволжье, 26 тур
2 : 0
Завершен
Урал-2
Матч
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Статистика матча Мордовия - Урал-2
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0
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
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