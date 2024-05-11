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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Металлург Л - Ротор
Металлург Л - Ротор: обзор матча 11 мая 2024
Металлург Л
11.05.2024, суббота, 15:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
1 : 2
Завершен
Ротор
47'
А. Крикуненко
31'
А. Никитин
85'
А. Никитин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Металлург Л - Ротор
90'
+1
Желтая карточка
Г. Шильников
90'
Замена
Д. Камлашев
️️️️
И. Сафронов
Желтая карточка
А. Максимчук
88'
Замена
М. Сазонов
️️️️
Д. Великородный
86'
Замена
С. Мосиян
️️️️
С. Комар
86'
85'
ГОЛ! 1:2!
А. Никитин
Пас отдал
Р. Гаджимурадов
81'
Пенальти не реализован!
Р. Гаджимурадов
Желтая карточка
С. Комар
80'
77'
Замена
М. Агеев
️️️️
Д. Лаврищев
Замена
Д. Тюменцев
️️️️
Д. Пахомов
74'
Замена
А. Максимчук
️️️️
Д. Семин
67'
Замена
Г. Борисенко
️️️️
И. Глебов
67'
59'
Замена
Г. Шильников
️️️️
Я. Крашевский
59'
Замена
Д. Прищепа
️️️️
А. Усанов
Желтая карточка
А. Крикуненко
51'
ГОЛ! 1:1!
А. Крикуненко
Пас отдал
А. Арустамян
47'
31'
ГОЛ! 0:1!
А. Никитин
16'
Желтая карточка
А. Никитин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
91
Степан Комар
ЛЗ
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
3
Илья Коротких
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
6
Дмитрий Великородный
ОП
8
Дмитрий Пахомов
ОП
20
Роман Войдель
ОП
70
Артур Арустамян
ЦП
19
Илья Глебов
ПВ
7
Денис Семин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
5
Ярослав Крашевский
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
85
Иван Пяткин
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
8
Алексей Усанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
7
Илья Сафронов
ПВ
23
Дмитрий Лаврищев
ЦФ
Главный тренер
Олег Сергеев
Металлург Л
1
Павел Кораблин
ВР
1
Никита Яворский
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
15
Даниил Тюменцев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
35
Дмитрий Прищепа
ЛЗ
17
Глеб Шильников
ЛЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
23
Сергей Зуйков
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Михаил Агеев
ЦФ
4-3-1-1-1
16
Кобзев
91
Комар
3
Коротких
79
Гречкин
95
Крикуненко
6
Великородный
8
Пахомов
20
Войдель
70
Арустамян
19
Глебов
7
Семин
4-1-1-3-1
57
Аверкиев
2
Пелих
5
Шумских
4
Никитин
5
Крашевский
85
Пяткин
22
Завезен
7
Сафронов
8
Усанов
10
Гаджимурадов
23
Лаврищев
7
Семин
10
Максимчук
10
Максимчук
7
Семин
6
Великородный
3
Сазонов
3
Сазонов
6
Великородный
8
Пахомов
15
Тюменцев
15
Тюменцев
8
Пахомов
91
Комар
17
Мосиян
17
Мосиян
91
Комар
19
Глебов
90
Борисенко
90
Борисенко
19
Глебов
8
Усанов
35
Прищепа
35
Прищепа
8
Усанов
5
Крашевский
17
Шильников
17
Шильников
5
Крашевский
7
Сафронов
9
Камлашев
9
Камлашев
7
Сафронов
23
Лаврищев
13
Агеев
13
Агеев
23
Лаврищев
Остались в запасе
Металлург Л
Ротор
1
Павел Кораблин
ВР
1
Никита Яворский
ВР
14
Николай Смирных
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
Главный тренер
Олег Сергеев
Остались в запасе
1
Павел Кораблин
ВР
1
Никита Яворский
ВР
14
Николай Смирных
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
Остались в запасе
88
Руслан Болов
ЦФ
13
Никита Чагров
ВР
23
Сергей Зуйков
ПЗ
80
Кирилл Донцов
ЦЗ
54
Иван Шмаков
ЦЗ
7
Даниил Арсентьев
ЛВ
Главный тренер
Дмитрий Бугаков
Главный тренер
Олег Сергеев
Статистика матча Металлург Л - Ротор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
- : -
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Андрей Прокопов
(Ярославль)
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