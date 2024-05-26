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Расписание матчей
Вторая Лига А «Золото»
Уфа - Металлург Л
Уфа - Металлург Л: обзор матча 26 мая 2024
Уфа
26.05.2024, воскресенье, 12:00
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
6 : 0
Завершен
Металлург Л
14'
Р. Гыстаров
24'
А. Гуренко
57'
Р. Гыстаров
59'
М. Агеян
83'
И. Молтенинов
90+1'
Ш. Исаев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уфа - Металлург Л
Желтая карточка
Р. Пасевич
90'
+2
ГОЛ! 6:0!
Ш. Исаев
Пас отдал
Р. Пасевич
90'
+1
Замена
А. Лукьянов
️️️️
А. Шаваев
84'
ГОЛ! 5:0!
И. Молтенинов
Пас отдал
Р. Пасевич
83'
83'
Замена
С. Мосиян
️️️️
М. Григорьев
Замена
И. Хлебородов
️️️️
Д. Григорьев
79'
Замена
Ш. Исаев
️️️️
Р. Гыстаров
79'
75'
Замена
М. Сазонов
️️️️
И. Лапшов
75'
Замена
И. Коротких
️️️️
А. Максимчук
Замена
Х. Халилов
️️️️
В. Карпов
70'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
М. Агеян
70'
62'
Замена
Д. Великородный
️️️️
Д. Тюменцев
61'
Замена
И. Глебов
️️️️
Д. Семин
ГОЛ! 4:0!
М. Агеян
Пас отдал
Р. Минаев
59'
ГОЛ! 3:0!
Р. Гыстаров
57'
30'
Желтая карточка
А. Гречкин
ГОЛ! 2:0!
А. Гуренко
Пас отдал
А. Перченок
24'
Желтая карточка
А. Гуренко
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Гыстаров
Пас отдал
Р. Минаев
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Олег Баклов
ВР
45
Александр Теняев
ЦЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Расул Гыстаров
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
88
Мигран Агеян
АП
7
Александр Перченок
ПВ
13
Даниил Григорьев
ПВ
11
Артем Гуренко
ПВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
95
Александр Крикуненко
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
79
Алексей Гречкин
ЦЗ
12
Максим Елеев
ПЗ
20
Роман Войдель
ОП
15
Даниил Тюменцев
АП
90
Григорий Борисенко
ПВ
10
Максим Григорьев
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
10
Артур Максимчук
ЦФ
Главный тренер
Максим Ромащенко
Уфа
40
Алексей Чернов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
9
Хайдар Халилов
ЦП
48
Александр Лукьянов
ЦП
8
Шамиль Исаев
АП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
84
Илья Молтенинов
ЦФ
18
Иван Хлебородов
ЦФ
Металлург Л
1
Никита Яворский
ВР
3
Максим Сазонов
ЛЗ
14
Николай Смирных
ЦЗ
3
Илья Коротких
ЦЗ
17
Сергей Мосиян
ЛВ
6
Дмитрий Великородный
ОП
19
Илья Глебов
ПВ
2-1-1-3-3
1
Баклов
45
Теняев
62
Карпов
10
Гыстаров
8
Шаваев
97
Пасевич
88
Агеян
11
Гуренко
77
Минаев
13
Григорьев
7
Перченок
4-1-2-3
16
Кобзев
12
Елеев
42
Лапшов
79
Гречкин
95
Крикуненко
20
Войдель
90
Борисенко
15
Тюменцев
10
Максимчук
7
Семин
10
Григорьев
88
Агеян
84
Молтенинов
84
Молтенинов
88
Агеян
62
Карпов
9
Халилов
9
Халилов
62
Карпов
8
Шаваев
48
Лукьянов
48
Лукьянов
8
Шаваев
10
Гыстаров
8
Исаев
8
Исаев
10
Гыстаров
13
Григорьев
18
Хлебородов
18
Хлебородов
13
Григорьев
10
Максимчук
3
Коротких
3
Коротких
10
Максимчук
15
Тюменцев
6
Великородный
6
Великородный
15
Тюменцев
42
Лапшов
3
Сазонов
3
Сазонов
42
Лапшов
10
Григорьев
17
Мосиян
17
Мосиян
10
Григорьев
7
Семин
19
Глебов
19
Глебов
7
Семин
Остались в запасе
Уфа
Металлург Л
40
Алексей Чернов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
Главный тренер
Евгений Харлачев
1
Никита Яворский
ВР
14
Николай Смирных
ЦЗ
Главный тренер
Максим Ромащенко
Остались в запасе
40
Алексей Чернов
ВР
5
Денис Кутин
ПЗ
90
Андрей Лях
ОП
70
Данил Капустянский
АП
25
Магомед Насибов
АП
Остались в запасе
1
Никита Яворский
ВР
14
Николай Смирных
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Главный тренер
Максим Ромащенко
Статистика матча Уфа - Металлург Л
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
0 : 2
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Матвеев
(Троицк)
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