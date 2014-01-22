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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Ольяненси - Локомотив
Ольяненси - Локомотив: обзор матча 22 января 2014
Ольяненси
22.01.2014, среда, 19:30
Товарищеские матчи
0 : 1
Завершен
Локомотив
33'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ольяненси - Локомотив
83'
Замена
А. Широков
️️️️
И. Абаев
78'
Замена
В. Лысцов
️️️️
М. Беляев
46'
Замена
Р. Павлюченко
️️️️
Д. Н'Дойе
46'
Замена
М. Оздоев
️️️️
А. Корян
46'
Замена
Я. Тигорев
️️️️
Л. Диарра
46'
Замена
М. Григорьев
️️️️
С. Ткачев
46'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
В. Подберезкин
46'
Замена
А. Самедов
️️️️
А. Миранчук
46'
Замена
Р. Шишкин
️️️️
Р. Янбаев
46'
Замена
Т. Михалик
️️️️
В. Чорлука
46'
Замена
А. Серасхов
️️️️
Я. Дюрица
46'
Замена
М. Беляев
️️️️
В. Денисов
33'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ольяненси - Локомотив
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ольяненси
Товарищеские матчи
Ольяненси
0 : 2
19.01.2016
Динамо
Португалия. Высшая лига, 30 тур
Витория Сетубал
3 : 1
10.05.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 29 тур
Ольяненси
2 : 1
04.05.2014
Порту
Португалия. Высшая лига, 28 тур
Бенфика
2 : 0
20.04.2014
Ольяненси
Португалия. Высшая лига, 27 тур
Риу Аве
1 : 2
12.04.2014
Ольяненси
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
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