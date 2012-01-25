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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Локомотив - Маттерсбург
Локомотив - Маттерсбург: обзор матча 25 января 2012
Локомотив
25.01.2012, среда, 21:00
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Маттерсбург
45'
Д. Сычев
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Маттерсбург
Замена
М. Григорьев
️️️️
Майкон
Замена
Б. Илич
️️️️
М. Оздоев
Замена
В. Подберезкин
️️️️
В. Игнатьев
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Глушаков
Замена
А. Иванов
️️️️
Р. Янбаев
Замена
А. Ещенко
️️️️
Р. Шишкин
Замена
М. Беляев
️️️️
Т. Бурлак
Замена
У. Доморо
️️️️
Т. Рохер
Замена
М. Поцман
️️️️
М. Сайдл
Замена
Ф. Кайседо
️️️️
Д. Сычев
Замена
Д. Торбинский
️️️️
Д. Тарасов
Замена
А. Фильцов
️️️️
Гилерме
Замена
М. Да Кошта
️️️️
Я. Дюрица
ГОЛ! 1:0!
Д. Сычев
Замена
Ш. Илсанкер
️️️️
И. Парлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Маттерсбург
1
Томас Боренитш
ВР
18
Лукас Рат
ЦЗ
7
Аднан Мравац
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
4
Неделько Малич
ЦЗ
17
Иван Парлов
ЦП
22
Мануэль Сайдл
ЦП
8
Алоис Хеллер
ЦП
18
Торстен Рохер
ЦП
33
Патрик Бюргер
ЦФ
50
Илчо Наумоски
ЦФ
Главный тренер
Франц Ледерер
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
10
Максим Григорьев
ЛП
0
Альберто Сапатер
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Маттерсбург
15
Уилфрид Доморо
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
19
Марвин Поцман
ЦФ
3-3-2-2
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
20
Игнатьев
21
Оздоев
88
Глушаков
0
Сычев
11
Майкон
4-4-2
1
Боренитш
7
Мравац
29
Фаркаш
4
Малич
18
Рат
22
Сайдл
8
Хеллер
18
Рохер
17
Парлов
50
Наумоски
33
Бюргер
1
Гилерме
1
Фильцов
1
Фильцов
1
Гилерме
55
Янбаев
59
Иванов
59
Иванов
55
Янбаев
4
Дюрица
3
Да Кошта
3
Да Кошта
4
Дюрица
21
Оздоев
33
Илич
33
Илич
21
Оздоев
90
Бурлак
6
Беляев
6
Беляев
90
Бурлак
49
Шишкин
38
Ещенко
38
Ещенко
49
Шишкин
23
Тарасов
6
Торбинский
6
Торбинский
23
Тарасов
11
Майкон
10
Григорьев
10
Григорьев
11
Майкон
88
Глушаков
0
Сапатер
0
Сапатер
88
Глушаков
20
Игнатьев
92
Подберезкин
92
Подберезкин
20
Игнатьев
0
Сычев
10
Кайседо
10
Кайседо
0
Сычев
18
Рохер
15
Доморо
15
Доморо
18
Рохер
17
Парлов
31
Илсанкер
31
Илсанкер
17
Парлов
22
Сайдл
19
Поцман
19
Поцман
22
Сайдл
Остались в запасе
Локомотив
Маттерсбург
Главный тренер
Франц Ледерер
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Франц Ледерер
Статистика матча Локомотив - Маттерсбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
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0 : 4
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3 : 1
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2 : 0
25.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
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Австрия. Бундеслига, 9 тур
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4 : 1
30.06.2020
Тироль
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1 : 2
27.06.2020
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Информация о матче
Стадион:
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