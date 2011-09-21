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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Луч
Локомотив - Луч: обзор матча 21 сентября 2011
Локомотив
21.09.2011, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Луч
60'
М. Кристич (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Луч
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
А. Сапатер
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
М. Федоров
Замена
С. Резников
️️️️
А. Алхазов
Замена
М. Федоров
️️️️
Д. Дедечко
Желтая карточка
В. Кренделев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Кристич
Замена
А. Кусов
️️️️
В. Свежов
Замена
Майкон
️️️️
В. Игнатьев
18'
Желтая карточка
М. Кристич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
10
Дмитрий Лоськов
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Виктор Обинна
ЦФ
Луч
70
Александр Котляров
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Аслан Засеев
ЦЗ
25
Дмитрий Семочко
ПЗ
69
Денис Дедечко
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
4
Роман Славнов
ПП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
0
Альберто Сапатер
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
11
Майкон
ЦФ
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Луч
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
6
Станислав Резников
ЦП
18
Максим Федоров
ЦП
20
Алан Кусов
ЦП
29
Карэн Оганян
ЦФ
3-3-2-2
1
Фильцов
20
Игнатьев
90
Бурлак
33
Илич
59
Иванов
23
Тарасов
49
Шишкин
10
Лоськов
88
Глушаков
11
Обинна
0
Сычев
3-2-4-1
70
Котляров
3
Удалый
5
Кристич
2
Засеев
25
Семочко
2
Кренделев
4
Славнов
18
Газинский
6
Свежов
69
Дедечко
13
Алхазов
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
23
Тарасов
0
Сапатер
0
Сапатер
23
Тарасов
20
Игнатьев
11
Майкон
11
Майкон
20
Игнатьев
13
Алхазов
6
Резников
6
Резников
13
Алхазов
69
Дедечко
18
Федоров
18
Федоров
69
Дедечко
6
Свежов
20
Кусов
20
Кусов
6
Свежов
Остались в запасе
Локомотив
Луч
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
21
Магомед Оздоев
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
19
Алексей Степанов
ВР
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
18
Георгий Базаев
ЛП
29
Карэн Оганян
ЦФ
Статистика матча Локомотив - Луч
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт 2" 19:25 (прямая)
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