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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Крылья Советов - Заглембе
Крылья Советов - Заглембе: обзор матча 01 февраля 2013
Крылья Советов
01.02.2013, пятница, 19:00
Товарищеские матчи
1 : 1
Завершен
Заглембе
77'
А. Концедалов
88'
А. Блад
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Крылья Советов - Заглембе
88'
ГОЛ! 1:1!
А. Блад
83'
Замена
М. Ковальски-Хаберек
️️️️
А. Банаш
Вторая желтая
В. Свежов
81'
Замена
А. Заболотный
️️️️
В. Свежов
81'
Желтая карточка
В. Свежов
78'
ГОЛ! 1:0!
А. Концедалов
77'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
О. Шалаев
75'
67'
Замена
Д. Ковальчик
️️️️
М. Пападопулос
57'
Замена
М. Эквуэме
️️️️
И. Билек
57'
Замена
А. Блад
️️️️
Д. Абво
Замена
А. Елисеев
️️️️
И. Цаллагов
57'
46'
Замена
К. Вильчек
️️️️
Р. Йеж
46'
Замена
А. Раковски
️️️️
Л. Ханзель
Замена
Ж. Чибамба
️️️️
Р. Воробьев
46'
Замена
В. Кузьмичев
️️️️
С. Драгун
46'
Замена
В. Свежов
️️️️
П. Немов
46'
Замена
О. Шалаев
️️️️
А. Амисулашвили
46'
Замена
А. Сухов
️️️️
И. Таранов
46'
Замена
А. Ибрагимгаджиев
️️️️
Б. Телес
46'
Замена
А. Концедалов
️️️️
Горо
46'
Замена
Стив
️️️️
Д. Верховцов
46'
Замена
А. Макаров
️️️️
С. Веремко
46'
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Е. Баляйкин
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
ВР
6
Бруно Телес
ЛЗ
2
Горо
ЦЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛП
5
Петр Немов
ОП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
21
Станислав Драгун
ЦП
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Заглембе
24
Михал Глива
ВР
21
Бартош Рыманяк
ЦЗ
5
Адам Банаш
ЦЗ
3
Александар Тунчев
ЦЗ
25
Лукаш Ханзель
ЦП
19
Мацей Малковски
ЦП
20
Давид Абво
ЦП
6
Элтон Лира
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
31
Роберт Йеж
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Павел Хапал
Крылья Советов
78
Александр Макаров
ВР
83
Стив
ЛЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
18
Олег Шалаев
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
4
Александр Елисеев
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Заглембе
17
Адриан Раковски
ЦП
85
Мартинс Эквуэме
ЦП
15
Адриан Блад
ЦП
94
Мацей Ковальски-Хаберек
ЦП
38
Дамиан Ковальчик
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
3-3-4
16
Веремко
0
Таранов
25
Амисулашвили
13
Верховцов
6
Телес
5
Немов
2
Горо
13
Лахиялов
84
Воробьев
21
Драгун
32
Баляйкин
3-5-1-1
24
Глива
21
Рыманяк
5
Банаш
3
Тунчев
25
Ханзель
20
Абво
6
Лира
20
Билек
19
Малковски
31
Йеж
27
Пападопулос
6
Телес
75
Ибрагимгаджиев
75
Ибрагимгаджиев
6
Телес
16
Веремко
78
Макаров
78
Макаров
16
Веремко
13
Верховцов
83
Стив
83
Стив
13
Верховцов
2
Горо
25
Концедалов
25
Концедалов
2
Горо
0
Таранов
33
Сухов
33
Сухов
0
Таранов
25
Амисулашвили
18
Шалаев
18
Шалаев
25
Амисулашвили
32
Баляйкин
15
Цаллагов
15
Цаллагов
32
Баляйкин
Цаллагов
4
Елисеев
4
Елисеев
Цаллагов
5
Немов
6
Свежов
6
Свежов
5
Немов
21
Драгун
28
Кузьмичев
28
Кузьмичев
21
Драгун
Шалаев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
Шалаев
84
Воробьев
99
Чибамба
99
Чибамба
84
Воробьев
Свежов
91
Заболотный
91
Заболотный
Свежов
25
Ханзель
17
Раковски
17
Раковски
25
Ханзель
27
Пападопулос
38
Ковальчик
38
Ковальчик
27
Пападопулос
20
Билек
85
Эквуэме
85
Эквуэме
20
Билек
20
Абво
15
Блад
15
Блад
20
Абво
5
Банаш
94
Ковальски-Хаберек
94
Ковальски-Хаберек
5
Банаш
31
Йеж
10
Вильчек
10
Вильчек
31
Йеж
Остались в запасе
Крылья Советов
Заглембе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Павел Хапал
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Гаджи Гаджиев
Главный тренер
Павел Хапал
Статистика матча Крылья Советов - Заглембе
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
- : -
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 11 тур
Заглембе
1 : 0
18.10.2026
Ягеллония
Польша. Экстракласа, 10 тур
Краковия
3 : 1
10.10.2026
Заглембе
Информация о матче
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