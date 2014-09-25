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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Сокол - Краснодар
Сокол - Краснодар: обзор матча 25 сентября 2014
Сокол
25.09.2014, четверг, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
0 : 5
Завершен
Краснодар
20'
С. Петров
40'
Ари
49'
Жоаозиньо
53'
Жоаозиньо
74'
А. Агеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Сокол - Краснодар
75'
Желтая карточка
А. Мартынович
74'
ГОЛ! 0:5!
А. Агеев
Замена
Д. Агапцев
️️️️
И. Маркелов
70'
68'
Замена
А. Агеев
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Н. Сурков
️️️️
А. Коротаев
61'
60'
Замена
Р. Сигурдссон
️️️️
Ю. Газинский
55'
Замена
Н. Комличенко
️️️️
Ари
53'
ГОЛ! 0:4!
Жоаозиньо
49'
ГОЛ! 0:3!
Жоаозиньо
Пас отдал
С. Петров
Замена
А. Сапожков
️️️️
Е. Павлов
46'
40'
ГОЛ! 0:2!
Ари
Пас отдал
В. Калешин
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сокол
91
Алексей Скорняков
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
29
Александр Горбатюк
ЦЗ
20
Александр Столяренко
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
11
Александр Дегтярев
ЛП
88
Иван Маркелов
ЛВ
66
Александр Дутов
(К)
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
24
Александр Коротаев
ПП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Сокол
16
Артем Федоров
ВР
3
Никита Сурков
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Артем Сапожков
ЛП
2
Давид Хубаев
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
76
Александр Агеев
АП
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
27
Николай Комличенко
ЦФ
4-2-2-1-1
91
Скорняков
13
Семякин
29
Горбатюк
20
Столяренко
27
Молодцов
66
Дутов
5
Рябокобыленко
11
Дегтярев
24
Коротаев
88
Маркелов
18
Павлов
3-2-3-1-1
88
Синицын
55
Енджейчик
14
Мартынович
4
Гранквист
98
Петров
17
Калешин
20
Аджинджал
18
Газинский
22
Жоаозиньо
18
Бурмистров
39
Ари
24
Коротаев
3
Сурков
3
Сурков
24
Коротаев
88
Маркелов
10
Агапцев
10
Агапцев
88
Маркелов
18
Павлов
10
Сапожков
10
Сапожков
18
Павлов
22
Жоаозиньо
76
Агеев
76
Агеев
22
Жоаозиньо
18
Газинский
6
Сигурдссон
6
Сигурдссон
18
Газинский
39
Ари
27
Комличенко
27
Комличенко
39
Ари
Остались в запасе
Сокол
Краснодар
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
31
Андрей Дикань
ВР
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
16
Артем Федоров
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
21
Рикардо Лаборде
ПП
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Игорь Чугайнов
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Сокол - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Калуга
1 : 2
15.11.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Сокол
3 : 0
24.10.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Сибирь
0 : 0
18.10.2026
Сокол
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
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