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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Краснодар - Калев
Краснодар - Калев: обзор матча 24 июля 2014
Краснодар
24.07.2014, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
5 : 0
Первый матч – 4 : 0
Завершен
Калев
28'
Жоаозиньо
66'
Р. Лаборде
67'
Вандерсон
73'
Вандерсон (П)
76'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Калев
82'
Замена
К. Новиков
️️️️
Н. Машичев
ГОЛ! 5:0!
Н. Бурмистров
76'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Вандерсон
73'
72'
Желтая карточка
Д. Тяпкин
71'
Замена
Я. Квасов
️️️️
К. Силич
70'
Замена
Д. Ратников
️️️️
Д. Внуков
Замена
Н. Марков
️️️️
В. Быстров
68'
ГОЛ! 3:0!
Вандерсон
Пас отдал
О. Ахмедов
67'
ГОЛ! 2:0!
Р. Лаборде
Пас отдал
Вандерсон
66'
Замена
Р. Лаборде
️️️️
Жоаозиньо
57'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
Ю. Газинский
46'
ГОЛ! 1:0!
Жоаозиньо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
14
Александр Мартынович
(К)
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
10
Маурисио Перейра
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
34
Владимир Быстров
ПВ
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Калев
1
Михаил Стародубцев
ВР
4
Андрей Сидоренков
ЛЗ
26
Миндаугас Багужис
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
3
Игорь Дударев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
18
Денис Тяпкин
ОП
6
Денис Внуков
ОП
9
Кирилл Силич
ЦП
11
Николай Машичев
(К)
ПП
99
Евгений Кабаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ратников
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Одил Ахмедов
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПП
Калев
16
Михаил Лаврентьев
ВР
2
Хироки Маехара
ЦЗ
14
Кирилл Новиков
ЦП
10
Даниил Ратников
ЦП
15
Александр Волков
ЦФ
17
Ярослав Квасов
ЦФ
3-1-2-3-1
31
Дикань
6
Сигурдссон
14
Мартынович
98
Петров
20
Померко
10
Перейра
18
Газинский
22
Жоаозиньо
34
Быстров
18
Бурмистров
14
Вандерсон
4-2-3-1
1
Стародубцев
3
Дударев
26
Багужис
5
Чеминава
4
Сидоренков
18
Тяпкин
6
Внуков
11
Машичев
9
Силич
33
Мурихин
99
Кабаев
34
Быстров
13
Марков
13
Марков
34
Быстров
18
Газинский
10
Ахмедов
10
Ахмедов
18
Газинский
22
Жоаозиньо
21
Лаборде
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
11
Машичев
14
Новиков
14
Новиков
11
Машичев
9
Силич
17
Квасов
17
Квасов
9
Силич
6
Внуков
10
Ратников
10
Ратников
6
Внуков
Остались в запасе
Краснодар
Калев
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
2
Хироки Маехара
ЦЗ
16
Михаил Лаврентьев
ВР
15
Александр Волков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ратников
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
Остались в запасе
2
Хироки Маехара
ЦЗ
16
Михаил Лаврентьев
ВР
15
Александр Волков
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Главный тренер
Сергей Ратников
Статистика матча Краснодар - Калев
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
6 : 2
09.07.2015
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Калев
1 : 1
02.07.2015
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Краснодар
5 : 0
24.07.2014
Калев
Лига Европы, 2 раунд
Калев
0 : 4
17.07.2014
Краснодар
Лига Европы, 1 раунд
Хонка
3 : 2
10.07.2014
Калев
Информация о матче
Главный судья:
Жолт Сабо
(Будапешт)
Стадион:
Кубань
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