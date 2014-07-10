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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хонка - Калев
Хонка - Калев: обзор матча 10 июля 2014
Хонка
10.07.2014, четверг, 19:30
Лига Европы, 1 раунд
3 : 2
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Калев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хонка - Калев
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Хонка
0 : 0
20.07.2023
Тобол
Лига конференций, 1 раунд
Тобол
2 : 1
13.07.2023
Хонка
Лига конференций, 2 раунд
Хонка
0 : 1
29.07.2021
Домжале
Лига конференций, 2 раунд
Домжале
1 : 1
20.07.2021
Хонка
Лига конференций, 1 раунд
Рунавик
1 : 3
15.07.2021
Хонка
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
6 : 2
09.07.2015
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Калев
1 : 1
02.07.2015
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Краснодар
5 : 0
24.07.2014
Калев
Лига Европы, 2 раунд
Калев
0 : 4
17.07.2014
Краснодар
Лига Европы, 1 раунд
Хонка
3 : 2
10.07.2014
Калев
Информация о матче
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2023.02.23 19:20
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2023.01.10 16:18
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