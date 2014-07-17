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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Калев - Краснодар
Калев - Краснодар: обзор матча 17 июля 2014
Калев
17.07.2014, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
0 : 4
Ответный матч – 0 : 5
Завершен
Краснодар
8'
Ари
38'
Ю. Газинский
66'
Вандерсон
84'
В. Быстров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калев - Краснодар
Замена
К. Новиков
️️️️
С. Мурихин
89'
84'
ГОЛ! 0:4!
В. Быстров
Пас отдал
Ю. Газинский
Замена
Я. Квасов
️️️️
Д. Внуков
80'
67'
Замена
А. Померко
️️️️
М. Перейра
66'
ГОЛ! 0:3!
Вандерсон
Пас отдал
А. Енджейчик
Желтая карточка
И. Дударев
59'
57'
Замена
Вандерсон
️️️️
Ари
Замена
К. Силич
️️️️
Н. Машичев
55'
46'
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Лаборде
38'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Газинский
Пас отдал
Р. Сигурдссон
8'
ГОЛ! 0:1!
Ари
Пас отдал
Жоаозиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калев
1
Михаил Стародубцев
ВР
4
Андрей Сидоренков
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
26
Миндаугас Багужис
ЦЗ
3
Игорь Дударев
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
18
Денис Тяпкин
ОП
6
Денис Внуков
ОП
10
Даниил Ратников
ЦП
11
Николай Машичев
ПП
99
Евгений Кабаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ратников
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
17
Виталий Калешин
ЛЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
21
Рикардо Лаборде
ПВ
39
Ари
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Калев
16
Михаил Лаврентьев
ВР
2
Хироки Маехара
ЦЗ
33
Пауло Регинато
ЦЗ
14
Кирилл Новиков
ЦП
9
Кирилл Силич
ЦП
15
Александр Волков
ЦФ
17
Ярослав Квасов
ЦФ
Краснодар
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
34
Владимир Быстров
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
14
Вандерсон
ЦФ
4-2-3-1
1
Стародубцев
4
Сидоренков
5
Чеминава
26
Багужис
3
Дударев
18
Тяпкин
6
Внуков
33
Мурихин
10
Ратников
11
Машичев
99
Кабаев
4-3-2-1
88
Синицын
6
Сигурдссон
55
Енджейчик
4
Гранквист
17
Калешин
10
Перейра
10
Ахмедов
18
Газинский
21
Лаборде
22
Жоаозиньо
39
Ари
33
Мурихин
14
Новиков
14
Новиков
33
Мурихин
6
Внуков
17
Квасов
17
Квасов
6
Внуков
11
Машичев
9
Силич
9
Силич
11
Машичев
10
Перейра
20
Померко
20
Померко
10
Перейра
21
Лаборде
34
Быстров
34
Быстров
21
Лаборде
39
Ари
14
Вандерсон
14
Вандерсон
39
Ари
Остались в запасе
Калев
Краснодар
2
Хироки Маехара
ЦЗ
15
Александр Волков
ЦФ
33
Пауло Регинато
ЦЗ
16
Михаил Лаврентьев
ВР
Главный тренер
Сергей Ратников
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
2
Хироки Маехара
ЦЗ
15
Александр Волков
ЦФ
33
Пауло Регинато
ЦЗ
16
Михаил Лаврентьев
ВР
Остались в запасе
31
Андрей Дикань
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Сергей Ратников
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Калев - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Хайдук
6 : 2
09.07.2015
Калев
Лига Европы, 1 раунд
Калев
1 : 1
02.07.2015
Хайдук
Лига Европы, 2 раунд
Краснодар
5 : 0
24.07.2014
Калев
Лига Европы, 2 раунд
Калев
0 : 4
17.07.2014
Краснодар
Лига Европы, 1 раунд
Хонка
3 : 2
10.07.2014
Калев
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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