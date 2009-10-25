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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Краснодар
Металлург Л - Краснодар: обзор матча 25 октября 2009
Металлург Л
25.10.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 38 тур
1 : 3
Завершен
Краснодар
36'
А. Григорян
19'
Д. Дорожкин
63'
С. Мирошниченко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Краснодар
Желтая карточка
М. Костин
+2
Замена
️️️️
А. Михеев
Замена
️️️️
Д. Дорожкин
Замена
️️️️
С. Емельянов
Замена
️️️️
В. Фирсов
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Мирошниченко
Замена
️️️️
А. Фатуллаев
Желтая карточка
В. Фирсов
Желтая карточка
Е. Качан
Замена
️️️️
Р. Сурнев
Замена
️️️️
А. Григорян
Замена
️️️️
О. Алейник
ГОЛ! 1:1!
А. Григорян
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Дорожкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
34
Олег Алейник
ЛП
10
Михаил Костин
ЦП
0
Сергей Емельянов
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Алексей Бугаев
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
90
Андрей Михеев
ЦП
2
Роман Сурнев
ЦП
25
Максим Деменко
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
4-3-3
1
Шамрин
19
Журавлев
2
Ивченко
80
Качан
78
Фирсов
34
Алейник
0
Емельянов
10
Костин
48
Кутьин
10
Григорян
20
Середа
4-1-4-1
31
Пчелинцев
15
Калешин
4
Бугаев
24
Мирошниченко
71
Багаев
15
Фатуллаев
2
Сурнев
25
Деменко
35
Романович
90
Михеев
13
Дорожкин
Остались в запасе
Металлург Л
Краснодар
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Металлург Л - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Стадион:
Металлург
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