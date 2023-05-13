Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Алания - Краснодар-2
Алания - Краснодар-2: обзор матча 13 мая 2023
Алания
13.05.2023, суббота, 15:00
Россия. Первая лига, 31 тур
5 : 2
Завершен
Краснодар-2
40'
З. Тарба
41'
Н. Гиоргобиани
45'
Н. Гиоргобиани
58'
С. Качмазов
90+1'
Н. Гиоргобиани
33'
В. Ярлыков
61'
Д. Кучугура
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Алания - Краснодар-2
ГОЛ! 5:2!
Н. Гиоргобиани
90'
+1
Замена
Д. Дзахов
️️️️
Х. Хосонов
86'
81'
Замена
Б. Логачев
️️️️
Г. Жилкин
Замена
А. Хабалов
️️️️
А. Бутаев
78'
Замена
Х. Норчаев
️️️️
Б. Гурциев
78'
71'
Желтая карточка
Д. Кучугура
70'
Замена
Р. Защепкин
️️️️
Р. Халназаров
70'
Замена
М. Берснев
️️️️
М. Кутовой
Замена
А. Галоян
️️️️
А. Мазурин
63'
Замена
А. Чочиев
️️️️
З. Тарба
63'
61'
ГОЛ! 4:2!
Д. Кучугура
ГОЛ! 4:1!
С. Качмазов
58'
46'
Замена
Д. Карпов
️️️️
К. Богданец
46'
Замена
Р. Сафронов
️️️️
М. Штепа
ГОЛ! 3:1!
Н. Гиоргобиани
45'
ГОЛ! 2:1!
Н. Гиоргобиани
41'
ГОЛ! 1:1!
З. Тарба
40'
Желтая карточка
Х. Хосонов
38'
33'
ГОЛ! 0:1!
В. Ярлыков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
87
Андрей Мазурин
ЛВ
80
Хетаг Хосонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
99
Николай Гиоргобиани
АП
22
Алан Цараев
ПВ
7
Батраз Гурциев
ПВ
Главный тренер
Олег Василенко
Краснодар-2
1
Михаил Штепа
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
46
Владимир Ярлыков
ЛЗ
4
Георгий Арутюнян
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
94
Дмитрий Кучугура
ПВ
10
Кирилл Богданец
ПВ
90
Максим Кутовой
ЦФ
20
Джонатан Окоронкво
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Алания
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
15
Алан Хабалов
ЛВ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
71
Давид Дзахов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
21
Артур Галоян
АП
18
Хусаин Норчаев
ЦФ
14
Ислам Машуков
ЦФ
Краснодар-2
35
Роман Сафронов
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
11
Данил Карпов
ЦФ
90
Михаил Берснев
ЦФ
9
Омар Попов
ЦФ
4-2-3-1
25
Солдатенко
4
Качмазов
15
Кочиев
15
Плиев
19
Бутаев
80
Хосонов
6
Тарба
87
Мазурин
99
Гиоргобиани
7
Гурциев
22
Цараев
3-2-3-2
1
Штепа
28
Жилкин
4
Арутюнян
13
Иванов
32
Пивоваров
46
Ярлыков
10
Богданец
94
Кучугура
20
Халназаров
20
Окоронкво
90
Кутовой
19
Бутаев
15
Хабалов
15
Хабалов
19
Бутаев
80
Хосонов
71
Дзахов
71
Дзахов
80
Хосонов
6
Тарба
11
Чочиев
11
Чочиев
6
Тарба
87
Мазурин
21
Галоян
21
Галоян
87
Мазурин
7
Гурциев
18
Норчаев
18
Норчаев
7
Гурциев
1
Штепа
35
Сафронов
35
Сафронов
1
Штепа
28
Жилкин
55
Логачев
55
Логачев
28
Жилкин
20
Халназаров
10
Защепкин
10
Защепкин
20
Халназаров
10
Богданец
11
Карпов
11
Карпов
10
Богданец
90
Кутовой
90
Берснев
90
Берснев
90
Кутовой
Остались в запасе
Алания
Краснодар-2
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
99
Данил Полях
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
91
Азамат Томаев
ВР
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
17
Руслан Дауров
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
73
Максим Петров
ЦП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Остались в запасе
99
Данил Полях
ПВ
9
Омар Попов
ЦФ
Главный тренер
Олег Василенко
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Алания - Краснодар-2
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Антон Анопа
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Яков Клепцов (Ростов-на-Дону)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Игорь Капленков (Москва)
Делегат:
Филипп Яковлев (Москва)
Инспектор:
Андрей Комаров (Волгоград)
Стадион:
Ахмат-Арена
Новости команд
Все
Алания
Краснодар-2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
17 февраля
2
«Краснодар» отдал игрока в аренду клубу Второй лиги
13 февраля
Защитник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
«Краснодар» собрался возродить вторую команду
2025.09.25 08:41
2
«Краснодар» принял решение по судьбе второй команды
2025.08.08 11:31
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+