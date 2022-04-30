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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Краснодар-2
Торпедо - Краснодар-2: обзор матча 30 апреля 2022
Торпедо
30.04.2022, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 35 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар-2
19'
Д. Лаптев
75'
А. Шумских
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торпедо - Краснодар-2
87'
Желтая карточка
И. Воротников
Замена
А. Рязанцев
️️️️
И. Лебеденко
81'
ГОЛ! 2:0!
А. Шумских
75'
74'
Желтая карточка
В. Стежко
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Е. Прошкин
66'
59'
Замена
И. Воротников
️️️️
М. Берснев
Замена
А. Калмыков
️️️️
Д. Лаптев
57'
Замена
В. Адаев
️️️️
П. Седько
57'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лаптев
19'
Желтая карточка
Е. Прошкин
9'
6'
Желтая карточка
М. Берснев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
20
Алексей Померко
ОП
35
Иван Енин
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Денис Лаптев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
Краснодар-2
80
Никита Кокарев
ВР
32
Дмитрий Пивоваров
ЛЗ
44
Михаил Сухорученко
ЦЗ
5
Виталий Стежко
ЦЗ
82
Сергей Волков
ПЗ
20
Рустам Халназаров
ЛВ
17
Давид Кокоев
ЦП
56
Богдан Рейхмен
ЦП
11
Олег Ознобихин
АП
70
Ислам-Бек Губжоков
ПВ
90
Михаил Берснев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Торпедо
56
Александр Довбня
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
90
Амур Калмыков
ЦФ
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Краснодар-2
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
20
Илья Воротников
ЛВ
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
4-2-1-1-2
16
Ботнарь
44
Самсонов
5
Шумских
22
Кожемякин
28
Прошкин
20
Померко
35
Енин
52
Нетфуллин
26
Седько
10
Лебеденко
10
Лаптев
4-2-3-1
80
Кокарев
82
Волков
44
Сухорученко
5
Стежко
32
Пивоваров
17
Кокоев
56
Рейхмен
70
Губжоков
11
Ознобихин
20
Халназаров
90
Берснев
28
Прошкин
20
Полубояринов
20
Полубояринов
28
Прошкин
10
Лебеденко
7
Рязанцев
7
Рязанцев
10
Лебеденко
26
Седько
9
Адаев
9
Адаев
26
Седько
10
Лаптев
90
Калмыков
90
Калмыков
10
Лаптев
90
Берснев
20
Воротников
20
Воротников
90
Берснев
Остались в запасе
Торпедо
Краснодар-2
56
Александр Довбня
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородюк
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Главный тренер
Алексей Герасименко
Остались в запасе
56
Александр Довбня
ВР
11
Иван Темников
ПЗ
27
Александр Орехов
ЦП
41
Тимур Абдрашитов
ЦФ
25
Егор Дорохов
ЦФ
Остались в запасе
26
Валентин Гришин
ВР
55
Богдан Логачев
ЦЗ
10
Роман Защепкин
АП
99
Данил Полях
ПВ
Главный тренер
Александр Бородюк
Главный тренер
Алексей Герасименко
Статистика матча Торпедо - Краснодар-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Информация о матче
Стадион:
Лужники
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