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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Шахтер - Динамо
Шахтер - Динамо: обзор матча 23 февраля 2013
Шахтер
23.02.2013, суббота, 18:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
82'
Г. Мхитарян
60'
К. Кураньи
79'
К. Нобоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шахтер - Динамо
Желтая карточка
Я. Ракицкий
90'
+3
89'
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
89'
Замена
П. Евсеев
️️️️
И. Соловьев
86'
Желтая карточка
С. Давыдов
ГОЛ! 1:2!
Г. Мхитарян
82'
79'
ГОЛ! 0:2!
К. Нобоа
Замена
Э. Соболь
️️️️
Р. Рац
77'
75'
Замена
П. Соломатин
️️️️
А. Кокорин
Замена
️️️️
А. Каниболоцкий
69'
Замена
Т. Степаненко
️️️️
Т. Хюбшман
68'
61'
Замена
С. Давыдов
️️️️
К. Кураньи
61'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Л. Уилкшир
61'
Замена
Н. Чичерин
️️️️
А. Епуряну
60'
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
Б. Джуджак
Желтая карточка
Тайсон
49'
Замена
А. Кучер
️️️️
Д. Чигринский
46'
Замена
А. Тейшейра
️️️️
Эдуардо
46'
Замена
А. Каниболоцкий
️️️️
А. Пятов
46'
23'
Желтая карточка
А. Юсупов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
15
Рэзван Рац
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
5
Фернандиньо
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
4
Луис Адриано
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
10
Балаж Джуджак
ЛП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Дан Петреску
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
50
Александр Кучер
ЦЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
5
Майкон
ЦФ
Динамо
5
Павел Евсеев
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
41
Александр Сапета
ЦП
31
Павел Соломатин
ЦФ
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-3-3
30
Пятов
15
Рац
44
Ракицкий
19
Чигринский
33
Срна
22
Мхитарян
5
Фернандиньо
3
Хюбшман
9
Эдуардо
11
Тайсон
4
Адриано
4-4-2
1
Шунин
26
Уилкшир
6
Фернандес
24
Епуряну
13
Гранат
9
Соловьев
16
Нобоа
4
Юсупов
10
Джуджак
9
Кокорин
22
Кураньи
30
Пятов
1
Каниболоцкий
1
Каниболоцкий
30
Пятов
19
Чигринский
50
Кучер
50
Кучер
19
Чигринский
15
Рац
23
Соболь
23
Соболь
15
Рац
3
Хюбшман
27
Степаненко
27
Степаненко
3
Хюбшман
9
Эдуардо
11
Тейшейра
11
Тейшейра
9
Эдуардо
9
Соловьев
5
Евсеев
5
Евсеев
9
Соловьев
24
Епуряну
4
Чичерин
4
Чичерин
24
Епуряну
26
Уилкшир
29
Игнатович
29
Игнатович
26
Уилкшир
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
9
Кокорин
31
Соломатин
31
Соломатин
9
Кокорин
22
Кураньи
10
Давыдов
10
Давыдов
22
Кураньи
Остались в запасе
Шахтер
Динамо
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Дан Петреску
Остались в запасе
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
5
Майкон
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Мирча Луческу
Главный тренер
Дан Петреску
Статистика матча Шахтер - Динамо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Арена-Львов
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