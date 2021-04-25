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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Зенит-2 - Олимп-Долгопрудный
Зенит-2 - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 25 апреля 2021
Зенит-2
25.04.2021, воскресенье, 13:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 21 тур
0 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
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Статистика матча Зенит-2 - Олимп-Долгопрудный
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Матчи команд
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
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10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
МСА Петровский
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