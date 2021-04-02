Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Родина - Олимп-Долгопрудный
Родина - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 02 апреля 2021
Родина
02.04.2021, пятница, 13:00
Россия. ПФЛ. Группа 2, 17 тур
1 : 2
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Родина - Олимп-Долгопрудный
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Родина
Россия. Кубок, 6 тур
Рубин
- : -
25.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
Все
Родина
Олимп-Долгопрудный
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
Бакаева рассмешил вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ
Вчера, 14:56
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
22 ноября
3
Слуцкий: «Локомотив» с Галактионовым проиграл бы «Родине»
Вчера, 22:22
1
Реакция Губерниева на победу «Локомотива» в дебютном матче Овчинникова
Вчера, 18:55
Бакаева рассмешил вопрос о вылете «Локомотива» из РПЛ
Вчера, 14:56
Назначены арбитры на 6-й тур Кубка, одну из игр будет судить 25-летний дебютант
Вчера, 13:08
2
Генич определил футболиста «Локомотива», сохранившего победу над «Родиной»
22 ноября
3
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
4
«Анжи», «Томь» и еще семь клубов потеряли членство в РФС
2023.06.22 12:16
2
Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
2
РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+