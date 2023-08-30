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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Копенгаген - Ракув
Копенгаген - Ракув: обзор матча 30 августа 2023
Копенгаген
30.08.2023, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Ракув
35'
Д. Вавро
87'
Л. Зволински
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Ракув
Желтая карточка
Р. Фалк-Йенсен
88'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Гонсалвеш
88'
87'
ГОЛ! 1:1!
Л. Зволински
Пас отдал
Ф. Тудор
Желтая карточка
К. Дикс
84'
84'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
Желтая карточка
Л. Лерагер
81'
76'
Замена
Б. Раковитан
️️️️
З. Арсенич
76'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
В. Кочергин
68'
Желтая карточка
В. Кочергин
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Д. Ларссон
61'
Замена
Э. Ахури
️️️️
М. Эльюнусси
60'
59'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
Г. Берггрен
59'
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Кебула
Желтая карточка
В. Классон
48'
42'
Желтая карточка
М. Рундич
ГОЛ! 1:0!
Д. Вавро
35'
12'
Желтая карточка
З. Арсенич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
5
Густав Берггрен
ОП
5
Яннис Папаниколау
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
18
Деян Сореску
ПВ
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
10
Джон Йебоа
АП
99
Лукаш Зволински
ЦФ
4-1-3-2
25
Грабара
24
Мелинг
12
Йелерт
3
Вавро
4
Дикс
21
Лерагер
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
3-1-4-1-1
1
Ковачевич
24
Арсенич
3
Рундич
15
Ковачевич
5
Берггрен
7
Тудор
10
Кочергин
77
Кебула
5
Папаниколау
18
Сореску
9
Пясецки
7
Гонсалвеш
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
99
Ахури
99
Ахури
10
Эльюнусси
17
Ларссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
17
Ларссон
24
Арсенич
25
Раковитан
25
Раковитан
24
Арсенич
5
Берггрен
8
Ледерман
8
Ледерман
5
Берггрен
77
Кебула
8
Киттель
8
Киттель
77
Кебула
10
Кочергин
10
Йебоа
10
Йебоа
10
Кочергин
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
Остались в запасе
Копенгаген
Ракув
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
99
Антонис Цифцис
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Главный тренер
Давид Шварга
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
95
Срджан Плавсич
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Давид Шварга
Статистика матча Копенгаген - Ракув
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Информация о матче
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