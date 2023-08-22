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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ракув - Копенгаген
Ракув - Копенгаген: обзор матча 22 августа 2023
Ракув
22.08.2023, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 1
Завершен
Копенгаген
9'
Б. Раковитан (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ракув - Копенгаген
90'
+3
Желтая карточка
Э. Йелерт
89'
Желтая карточка
О. Стейнн Оскарссон
86'
Замена
О. Хойлунд
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
81'
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
М. Эльюнусси
81'
Замена
К. Серенсен
️️️️
Д. Гонсалвеш
Замена
С. Плавсич
️️️️
М. Рундич
80'
Замена
Б. Ледерман
️️️️
В. Кочергин
80'
Замена
Л. Зволински
️️️️
Ф. Пясецки
80'
64'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
В. Классон
64'
Замена
О. Стейнн Оскарссон
️️️️
Р. Барджи
Замена
С. Киттель
️️️️
М. Кебула
60'
Замена
Д. Сореску
️️️️
Ж. Карлос
23'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Раковитан
Пас отдал
М. Эльюнусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ракув
1
Владан Ковачевич
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
15
Аднан Ковачевич
ЦЗ
3
Милан Рундич
ЦЗ
5
Яннис Папаниколау
ЦП
77
Марцин Кебула
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
7
Фран Тудор
ПП
9
Фабиан Пясецки
ЦФ
5
Густав Берггрен
ЦФ
20
Жеан Карлос
ЦФ
Главный тренер
Давид Шварга
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Ракув
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
8
Бен Ледерман
ЦП
95
Срджан Плавсич
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
27
Бартош Новак
АП
18
Деян Сореску
ПВ
99
Лукаш Зволински
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
3-4-3
1
Ковачевич
25
Раковитан
15
Ковачевич
3
Рундич
5
Папаниколау
77
Кебула
10
Кочергин
7
Тудор
20
Карлос
5
Берггрен
9
Пясецки
4-3-3
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
24
Мелинг
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
19
Барджи
10
Кочергин
8
Ледерман
8
Ледерман
10
Кочергин
3
Рундич
95
Плавсич
95
Плавсич
3
Рундич
77
Кебула
8
Киттель
8
Киттель
77
Кебула
20
Карлос
18
Сореску
18
Сореску
20
Карлос
9
Пясецки
99
Зволински
99
Зволински
9
Пясецки
7
Гонсалвеш
3
Серенсен
3
Серенсен
7
Гонсалвеш
10
Эльюнусси
20
Бойлесен
20
Бойлесен
10
Эльюнусси
7
Классон
21
Лерагер
21
Лерагер
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
6
Хойлунд
6
Хойлунд
8
Фалк-Йенсен
19
Барджи
9
Оскарссон
9
Оскарссон
19
Барджи
Остались в запасе
Ракув
Копенгаген
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Главный тренер
Давид Шварга
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Зоран Арсенич
ЦЗ
55
Шимон Чиж
ЦП
27
Бартош Новак
АП
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
Главный тренер
Давид Шварга
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Ракув - Копенгаген
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ракув
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ракув
1 : 2
27.11.2026
Пяст
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Легия
2 : 4
08.11.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Висла
2 : 1
24.10.2026
Ракув
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
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