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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Копенгаген - Лудогорец
Копенгаген - Лудогорец: обзор матча 23 февраля 2017
Копенгаген
23.02.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Первый матч – 2 : 1
Завершен
Лудогорец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Копенгаген - Лудогорец
90'
+4
Желтая карточка
С. Дьяков
Замена
Н. Бойлесен
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
89'
Желтая карточка
П. Анкерсен
88'
83'
Замена
Ж. Пауло
️️️️
Вандерсон
Замена
А. Павлович
️️️️
Ф. Сантандер
80'
75'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Кафу
Замена
К. Куск
️️️️
А. Кейта
66'
65'
Замена
Ж. Кишада
️️️️
Анисе
Желтая карточка
Ф. Сантандер
55'
39'
Желтая карточка
К. Кешеру
34'
Желтая карточка
Анисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Робин Ольсен
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
21
Эрик Йоханссон
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
99
Абубакар Кейта
ЦП
22
Урош Матич
ЦП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ПП
10
Юссеф Туту
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Лудогорец
27
Владислав Стоянов
ВР
25
Йордан Минев
ЛЗ
27
Козмин Моци
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
25
Натанаэль
ЦЗ
88
Вандерсон
ЛВ
12
Анисе
ЦП
84
Марселиньо
АП
18
Светослав Дьяков
ПП
7
Джонатан Кафу
ЦФ
13
Клаудиу Кешеру
ЦФ
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Копенгаген
1
Стефан Андерсен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
20
Николай Бойлесен
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
7
Каспер Куск
ЦП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
Лудогорец
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
21
Жуниньо Кишада
ЦП
88
Лукас Саша
ЦП
37
Жоао Пауло
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
4-3-3
1
Ольсен
6
Аугустинссон
25
Занка
2
Анкерсен
21
Йоханссон
99
Кейта
22
Матич
8
Фалк-Йенсен
14
Корнелиус
9
Сантандер
10
Туту
4-2-2-2
27
Стоянов
27
Моци
19
Паломино
25
Натанаэль
25
Минев
18
Дьяков
12
Анисе
84
Марселиньо
88
Вандерсон
13
Кешеру
7
Кафу
8
Фалк-Йенсен
20
Бойлесен
20
Бойлесен
8
Фалк-Йенсен
99
Кейта
7
Куск
7
Куск
99
Кейта
9
Сантандер
20
Павлович
20
Павлович
9
Сантандер
12
Анисе
21
Кишада
21
Кишада
12
Анисе
88
Вандерсон
37
Пауло
37
Пауло
88
Вандерсон
7
Кафу
7
Мисиджан
7
Мисиджан
7
Кафу
Остались в запасе
Копенгаген
Лудогорец
1
Стефан Андерсен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
Главный тренер
Стале Солбаккен
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Остались в запасе
1
Стефан Андерсен
ВР
5
Жорес Окоре
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
2
Том Хогли
ПЗ
Остались в запасе
15
Густаво Кампаньяро
ОП
33
Ренан
ВР
32
Игорь Пластун
ЦЗ
88
Лукас Саша
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Георги Дерменджиев
Статистика матча Копенгаген - Лудогорец
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
- : -
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Болгария. Первая лига, 9 тур
Лудогорец
2 : 1
14.09.2026
Септември
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Паркен
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